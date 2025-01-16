Грисини за 15 минут детям на перекус: в составе натуральные овощи и фрукты

Екатерина Ягович
Моя столовая
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Грисини за 15 минут детям на перекус: в составе натуральные овощи и фрукты

Грисини – хрустящие палочки из теста, которые очень легко можно приготовить в домашних условиях. Такие изделия отлично подойдут детям на перекус. Особенно если использовать натуральные ингредиенты.

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Идея приготовления хрустящих гресини для детей на перекус опубликована на странице фудблогера Анны Васковнюк (prikorm kids menu) в Instagram. Вам понадобятся бананы и морковь.

Грисини за 15 минут детям на перекус: в составе натуральные овощи и фрукты

Ингредиенты:

  • большая морковь – 1 шт.
  • бананы – 2 шт.
  • сливочное масло – 50-70 г
  • мука – 200-250 г
  • разрыхлитель – 1 ч.л.

Способ приготовления:

Грисини за 15 минут детям на перекус: в составе натуральные овощи и фрукты

1. Морковь отварить и охладить.

2. Морковь, банан переменить вилкой.

Грисини за 15 минут детям на перекус: в составе натуральные овощи и фрукты

3. Добавить растопленное сливочное масло.

4. Всыпать муку (в муку вмешать разрыхлитель или соду). Муки добавить столько, чтобы тесто было мягкое, но не убитое.

Грисини за 15 минут детям на перекус: в составе натуральные овощи и фрукты

5. Тесто раскатать.

6. Сразу на пергаменте нарезать на полоски или вырезать формочками.

7. Вопить при температуре 180 градусов минут 12-15 (в зависимости от вашей духовки).

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