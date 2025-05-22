Хрустящие творожные вафли для детей на перекус: из чего сделать простое тесто

Вафли – один из самых любимых детских перекусов. Изделия можно подать со сгущенкой, любимым джемом или топпингом. Тесто очень простое и не требует длительного приготовления.

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Идея приготовления хрустящих домашних вафель для детей опубликована на странице фудблогера mamy.kyeva в Instagram. Для основы понадобится кисломолочный творог.

Ингредиенты:

творог – 400 г

яйца – 4 шт.

сахар – 80 г

масло – 50 г

мука – 160 г

разрыхлитель – 1 ч.л.

Способ приготовления:

1. К творогу добавить яйца и сахар.

2. Взбить блендером.

3. Добавить растопленное сливочное масло и снова взбить.

4. Добавить муку и разрыхлитель, перемешать.

5. Жарить в разогретой вафельнице 3-4 минуты, поред этим смазав поверхность маслом.

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