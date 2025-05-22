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Хрустящие творожные вафли для детей на перекус: из чего сделать простое тесто
Вафли – один из самых любимых детских перекусов. Изделия можно подать со сгущенкой, любимым джемом или топпингом. Тесто очень простое и не требует длительного приготовления.
Идея приготовления хрустящих домашних вафель для детей опубликована на странице фудблогера mamy.kyeva в Instagram. Для основы понадобится кисломолочный творог.
Ингредиенты:
- творог – 400 г
- яйца – 4 шт.
- сахар – 80 г
- масло – 50 г
- мука – 160 г
- разрыхлитель – 1 ч.л.
Способ приготовления:
1. К творогу добавить яйца и сахар.
2. Взбить блендером.
3. Добавить растопленное сливочное масло и снова взбить.
4. Добавить муку и разрыхлитель, перемешать.
5. Жарить в разогретой вафельнице 3-4 минуты, поред этим смазав поверхность маслом.
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