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И на обед, и на ужин: вариант сытной запеканки для детей на любой случай
Запеканка – это идеальное сытное блюдо на любой случай. Особенно тогда, когда нужно быстро что-нибудь приготовить деткам. Вам понадобится курица, которая после запекания будет очень сочной.
Идея приготовления сытной запеканки для детей на обед или на ужин опубликована на странице фудблогера Ирины Смаченко (ira.smachnenko) в Instagram. Малышам точно понравится.
Ингредиенты:
- куриное филе – 1 шт.
- кабачок – 0,5 шт.
- морковь – 1 шт.
- зелень петрушки
- яйца – 2 шт.
- мука – 3 ст.л. (цельнозерновое)
- оливковое масло – 2 ст. л.
- молоко – 4 ст.л.
Способ приготовления:
1. Все ингредиенты выложить в чашу блендера.
2. Сбить до однородности.
3. Выложить в форму диаметром 26 сантиметров.
4. Запекать при температуре 180 градусов, нижний режим с конвенцией 40 минут.
5. Если запеканка имеет насыщенный золотистый цвет – ее можно доставать.
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