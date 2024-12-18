И на обед, и на ужин: вариант сытной запеканки для детей на любой случай

Запеканка – это идеальное сытное блюдо на любой случай. Особенно тогда, когда нужно быстро что-нибудь приготовить деткам. Вам понадобится курица, которая после запекания будет очень сочной.

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Идея приготовления сытной запеканки для детей на обед или на ужин опубликована на странице фудблогера Ирины Смаченко (ira.smachnenko) в Instagram. Малышам точно понравится.

Ингредиенты:

куриное филе – 1 шт.

кабачок – 0,5 шт.

морковь – 1 шт.

зелень петрушки

яйца – 2 шт.

мука – 3 ст.л. (цельнозерновое)

оливковое масло – 2 ст. л.

молоко – 4 ст.л.

Способ приготовления:

1. Все ингредиенты выложить в чашу блендера.

2. Сбить до однородности.

3. Выложить в форму диаметром 26 сантиметров.

4. Запекать при температуре 180 градусов, нижний режим с конвенцией 40 минут.

5. Если запеканка имеет насыщенный золотистый цвет – ее можно доставать.

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