Идеальные сырники без сахара для детей: рецепт для заботливых родителей

Екатерина Ягович
Моя столовая
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Идеальные сырники без сахара для детей: рецепт для заботливых родителей

Сырники с удовольствием едят все детки. Такие изделия достаточно сладкие и очень нежные. А для того, чтобы они были еще и полезными, вместо сахара стоит добавить один вкусный фрукт.

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Идея приготовления идеальных сырников без сахара для детей опубликована на странице фудблогера Татьяны Перчик (tanya.perchik) в Instagram. Внутрь творожного теста нужно положить кусочки бананов.

Идеальные сырники без сахара для детей: рецепт для заботливых родителей

Ингредиенты:

  • кисломолочный творог – 330 г
  • куриный желток – 2 шт.
  • манная крупа – 3 ст. л.
  • банан – 1 шт.

Способ приготовления:

Идеальные сырники без сахара для детей: рецепт для заботливых родителей

1. Из сыра предварительно слить влагу, если она есть.

2. Добавить в сыр желток и манную крупу – перемешать.

Идеальные сырники без сахара для детей: рецепт для заботливых родителей

3. Банан порезать на круглые кусочки.

4. Манную крупу (1 ст. л) высыпать на стол и начать формировать сырники.

Идеальные сырники без сахара для детей: рецепт для заботливых родителей

5. Поставить в холодильник на 10 минут, посыпав на дощечку манную крупу, чтобы сырники не прилипали.

6. Готовить на сковороде по бокам на масле ГХИ, под крышкой на маленьком огне.

Идеальные сырники без сахара для детей: рецепт для заботливых родителей

7. К сырникам можно добавить ореховую пасту или пюре – так будет гораздо вкуснее.

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