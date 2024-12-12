Идеальные сырники без сахара для детей: рецепт для заботливых родителей

Сырники с удовольствием едят все детки. Такие изделия достаточно сладкие и очень нежные. А для того, чтобы они были еще и полезными, вместо сахара стоит добавить один вкусный фрукт.

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Идея приготовления идеальных сырников без сахара для детей опубликована на странице фудблогера Татьяны Перчик (tanya.perchik) в Instagram. Внутрь творожного теста нужно положить кусочки бананов.

Ингредиенты:

кисломолочный творог – 330 г

куриный желток – 2 шт.

манная крупа – 3 ст. л.

банан – 1 шт.

Способ приготовления:

1. Из сыра предварительно слить влагу, если она есть.

2. Добавить в сыр желток и манную крупу – перемешать.

3. Банан порезать на круглые кусочки.

4. Манную крупу (1 ст. л) высыпать на стол и начать формировать сырники.

5. Поставить в холодильник на 10 минут, посыпав на дощечку манную крупу, чтобы сырники не прилипали.

6. Готовить на сковороде по бокам на масле ГХИ, под крышкой на маленьком огне.

7. К сырникам можно добавить ореховую пасту или пюре – так будет гораздо вкуснее.

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