Идеальные сырники без сахара для детей: рецепт для заботливых родителей
Сырники с удовольствием едят все детки. Такие изделия достаточно сладкие и очень нежные. А для того, чтобы они были еще и полезными, вместо сахара стоит добавить один вкусный фрукт.
Идея приготовления идеальных сырников без сахара для детей опубликована на странице фудблогера Татьяны Перчик (tanya.perchik) в Instagram. Внутрь творожного теста нужно положить кусочки бананов.
Ингредиенты:
- кисломолочный творог – 330 г
- куриный желток – 2 шт.
- манная крупа – 3 ст. л.
- банан – 1 шт.
Способ приготовления:
1. Из сыра предварительно слить влагу, если она есть.
2. Добавить в сыр желток и манную крупу – перемешать.
3. Банан порезать на круглые кусочки.
4. Манную крупу (1 ст. л) высыпать на стол и начать формировать сырники.
5. Поставить в холодильник на 10 минут, посыпав на дощечку манную крупу, чтобы сырники не прилипали.
6. Готовить на сковороде по бокам на масле ГХИ, под крышкой на маленьком огне.
7. К сырникам можно добавить ореховую пасту или пюре – так будет гораздо вкуснее.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: