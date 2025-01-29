Идеальные сырники, которые точно понравятся детям: получатся у каждой мамы
Сырники – вкусное блюдо, которое дети часто любят есть на завтрак. У многих мамочек с этими изделиями часто возникают проблемы, потому что тесто распадается и не держит форму. Но если воспользоваться следующей идеей – у вас точно все получится идеально.
Идея приготовления вкусных сырников для детей опубликована на странице фудблогера с ником pp mamacook в Instagram. Особый вкус добавляют фрукты в тесте.
Ингредиенты:
- сыр кисломолочный – 200 г
- яблоко – 1 шт.
- яйцо – 1 шт.
- рисовая мука – 2 ст.л.
- банан – 0,5 шт.
Способ приготовления:
1. Яблоко потереть на мелком терке.
2. Банан разомкнуть вилкой.
3. Добавить творог, яйцо, корицу и муку.
4. Всё хорошо перемешать.
5. Сформировать сырники и жарить на топленом масле под крышкой по несколько минут с обеих сторон.
6. Подавать со сметаной и клубникой.
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