Идеальные сырники, которые точно понравятся детям: получатся у каждой мамы

Сырники – вкусное блюдо, которое дети часто любят есть на завтрак. У многих мамочек с этими изделиями часто возникают проблемы, потому что тесто распадается и не держит форму. Но если воспользоваться следующей идеей – у вас точно все получится идеально.

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Идея приготовления вкусных сырников для детей опубликована на странице фудблогера с ником pp mamacook в Instagram. Особый вкус добавляют фрукты в тесте.

Ингредиенты:

сыр кисломолочный – 200 г

яблоко – 1 шт.

яйцо – 1 шт.

рисовая мука – 2 ст.л.

банан – 0,5 шт.

Способ приготовления:

1. Яблоко потереть на мелком терке.

2. Банан разомкнуть вилкой.

3. Добавить творог, яйцо, корицу и муку.

4. Всё хорошо перемешать.

5. Сформировать сырники и жарить на топленом масле под крышкой по несколько минут с обеих сторон.

6. Подавать со сметаной и клубникой.

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