Идеальный рождественский завтрак для малышей: позволит полностью погрузиться в праздничную атмосферу

Утреннее блюдо может быть не только вкусным, но и создавать атмосферу праздника. Если вы ищете способ разнообразить свой завтрак и добавить в него немного новогоднего настроения, эта идея станет вашим любимым выбором.

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Идеа приготовления рождественского завтрака из панкейков опубликована на странице эксперта по детскому питанию Рейчал Стрелинг (thelunchbox.mama) в Instagram. Простой рецепт позволяет создать эффектные панкейки в форме звезд, которые станут украшением стола.

Ингредиенты:

мука – 150 г

разрыхлитель – 1 ч. л.

яйца – 1 большое

молоко – 150 мл.

Способ приготовления:

1. В миске смешайте муку и разрыхлитель.

2. Добавьте яйцо и молоко.

3. Тщательно взбейте до однородной смеси.

4. Разогрейте большую антипригарную сковороду на среднем огне, пока не почувствуете тепло от поверхности.

5. Добавьте немного масла, равномерно распределите его по всей сковороде.

6. Вылейте всю смесь на сковороду, разровняйте ложкой, чтобы образовался ровный слой.

7. Жарьте примерно 5 минут, пока на поверхности не появятся пузырьки.

8. Переверните и готовьте еще 2 минуты с другой стороны.

9. Выложите готовый панкейк на доску и вырежьте формочками звезды разного размера.

10. Составьте звездочки друг на друга, начиная с самой большой, чтобы образовать праздничный торт.

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