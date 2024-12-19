Идеальный рождественский завтрак для малышей: позволит полностью погрузиться в праздничную атмосферу

Екатерина Ягович
Моя столовая
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Идеальный рождественский завтрак для малышей: позволит полностью погрузиться в праздничную атмосферу

Утреннее блюдо может быть не только вкусным, но и создавать атмосферу праздника. Если вы ищете способ разнообразить свой завтрак и добавить в него немного новогоднего настроения, эта идея станет вашим любимым выбором.

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Идеа приготовления рождественского завтрака из панкейков опубликована на странице эксперта по детскому питанию Рейчал Стрелинг (thelunchbox.mama) в Instagram. Простой рецепт позволяет создать эффектные панкейки в форме звезд, которые станут украшением стола.

Идеальный рождественский завтрак для малышей: позволит полностью погрузиться в праздничную атмосферу

Ингредиенты:

  • мука – 150 г
  • разрыхлитель – 1 ч. л.
  • яйца – 1 большое
  • молоко – 150 мл.

Способ приготовления:

Идеальный рождественский завтрак для малышей: позволит полностью погрузиться в праздничную атмосферу

1. В миске смешайте муку и разрыхлитель.

2. Добавьте яйцо и молоко.

Идеальный рождественский завтрак для малышей: позволит полностью погрузиться в праздничную атмосферу

3. Тщательно взбейте до однородной смеси.

4. Разогрейте большую антипригарную сковороду на среднем огне, пока не почувствуете тепло от поверхности.

Идеальный рождественский завтрак для малышей: позволит полностью погрузиться в праздничную атмосферу

5. Добавьте немного масла, равномерно распределите его по всей сковороде.

6. Вылейте всю смесь на сковороду, разровняйте ложкой, чтобы образовался ровный слой.

Идеальный рождественский завтрак для малышей: позволит полностью погрузиться в праздничную атмосферу

7. Жарьте примерно 5 минут, пока на поверхности не появятся пузырьки.

8. Переверните и готовьте еще 2 минуты с другой стороны.

Идеальный рождественский завтрак для малышей: позволит полностью погрузиться в праздничную атмосферу

9. Выложите готовый панкейк на доску и вырежьте формочками звезды разного размера.

10. Составьте звездочки друг на друга, начиная с самой большой, чтобы образовать праздничный торт.

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