Из чего приготовить полезное домашнее мороженое для детей: без сахара и различных красителей

Екатерина Ягович
Моя столовая
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Из чего приготовить полезное домашнее мороженое для детей: без сахара и различных красителей

Для того, чтобы приготовить вкусное мороженое для детей, вам понадобятся сочные свежие фрукты. Их нужно соединить с обычным греческим йогуртом. Вам не понадобится сахар и различные красители.

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Идея приготовления полезного домашнего мороженого для детей опубликована на странице фудблогера mamy.kyeva в Instagram. Десерт получится очень вкусным и даже полезным.

Из чего приготовить полезное домашнее мороженое для детей: без сахара и различных красителей

Ингредиенты:

  • клубника
  • киви
  • банан
  • греческий йогурт

Способ приготовления

Из чего приготовить полезное домашнее мороженое для детей: без сахара и различных красителей

1. Фрукты и ягоды измельчить.

2. Добавить нарезанные плоды к греческому йогурту.

Из чего приготовить полезное домашнее мороженое для детей: без сахара и различных красителей

3. Хорошо перемешать.

Из чего приготовить полезное домашнее мороженое для детей: без сахара и различных красителей

4. Выложить в формы для мороженого.

Из чего приготовить полезное домашнее мороженое для детей: без сахара и различных красителей

5. Поставить в морозилку на час.

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