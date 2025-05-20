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Из чего приготовить полезное домашнее мороженое для детей: без сахара и различных красителей
Для того, чтобы приготовить вкусное мороженое для детей, вам понадобятся сочные свежие фрукты. Их нужно соединить с обычным греческим йогуртом. Вам не понадобится сахар и различные красители.
Идея приготовления полезного домашнего мороженого для детей опубликована на странице фудблогера mamy.kyeva в Instagram. Десерт получится очень вкусным и даже полезным.
Ингредиенты:
- клубника
- киви
- банан
- греческий йогурт
Способ приготовления
1. Фрукты и ягоды измельчить.
2. Добавить нарезанные плоды к греческому йогурту.
3. Хорошо перемешать.
4. Выложить в формы для мороженого.
5. Поставить в морозилку на час.
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