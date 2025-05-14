Из чего приготовить полезное домашнее печенье для детей: в составе только натуральные компоненты

Екатерина Ягович
Моя столовая
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Из чего приготовить полезное домашнее печенье для детей: в составе только натуральные компоненты

Печенье – отличный вариант питательного и быстрого перекуса. Но только в том случае, если речь идет о домашних вариантах такого десерта, а не магазинных. Для того, чтобы выпечка получилась действительно полезной, для основы стоит использовать разнообразные овощи.

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Идея приготовления полезного печенья из батата и моркови опубликована на странице фудблогера Юлии с ником yulia.oleksiyivna в Instagram. Выпекаются изделия всего 10 минут.

Из чего приготовить полезное домашнее печенье для детей: в составе только натуральные компоненты

Ингредиенты:

  • батат – 140 г
  • морковь – 60 г
  • мука – 120 г
  • разрыхлитель – 0,5 ч.л.
  • сливочное масло – 35 г

Способ приготовления:

Из чего приготовить полезное домашнее печенье для детей: в составе только натуральные компоненты

1. Разомните отваренные батат и морковь.

2. Добавьте масло, муку, разрыхлитель.

Из чего приготовить полезное домашнее печенье для детей: в составе только натуральные компоненты

3. Замесите мягкое тесто.

Из чего приготовить полезное домашнее печенье для детей: в составе только натуральные компоненты

4. Раскатайте на хорошо присыпанной мукой поверхности.

Из чего приготовить полезное домашнее печенье для детей: в составе только натуральные компоненты

5. Вырежьте печенье, выложите на пергамент.

6. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке в течение 10 минут.

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