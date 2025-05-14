Из чего приготовить полезное домашнее печенье для детей: в составе только натуральные компоненты
Печенье – отличный вариант питательного и быстрого перекуса. Но только в том случае, если речь идет о домашних вариантах такого десерта, а не магазинных. Для того, чтобы выпечка получилась действительно полезной, для основы стоит использовать разнообразные овощи.
Идея приготовления полезного печенья из батата и моркови опубликована на странице фудблогера Юлии с ником yulia.oleksiyivna в Instagram. Выпекаются изделия всего 10 минут.
Ингредиенты:
- батат – 140 г
- морковь – 60 г
- мука – 120 г
- разрыхлитель – 0,5 ч.л.
- сливочное масло – 35 г
Способ приготовления:
1. Разомните отваренные батат и морковь.
2. Добавьте масло, муку, разрыхлитель.
3. Замесите мягкое тесто.
4. Раскатайте на хорошо присыпанной мукой поверхности.
5. Вырежьте печенье, выложите на пергамент.
6. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке в течение 10 минут.
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