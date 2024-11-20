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Из чего приготовить полезные чипсы для детей: интересная и бюджетная идея
Все дети любят хрустеть вкусными чипсами перед телевизором. Но вместо того, чтобы покупать магазинные снеки с химией, можно приготовить более полезный вариант. Для этого вам понадобится обычная сезонная тыква.
Идея приготовления полезных тыквенных чипсов для детей опубликована на странице nadin202121 в TikTok. Понадобится всего 4 ингредиента.
Ингредиенты:
- тыквенное пюре – 1 стакан
- мука – 300-400 г
- масло – 4 ст.л.
- соль и перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Тыкву нарезать на кусочки.
2. Запечь в духовке.
3. Взбить кусочки в пюре.
4. Добавить муку.
5. Влить масло.
6. Всыпать специи.
7. Все перемешать.
8. Замесить тесто и порезать на кусочки.
9. Сбрызнуть растительным маслом.
10. Посолить и посыпать кунжутом.
11. Поставить в духовку.
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