Из чего приготовить полезные чипсы для детей: интересная и бюджетная идея

Все дети любят хрустеть вкусными чипсами перед телевизором. Но вместо того, чтобы покупать магазинные снеки с химией, можно приготовить более полезный вариант. Для этого вам понадобится обычная сезонная тыква.

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Идея приготовления полезных тыквенных чипсов для детей опубликована на странице nadin202121 в TikTok. Понадобится всего 4 ингредиента.

Ингредиенты:

тыквенное пюре – 1 стакан

мука – 300-400 г

масло – 4 ст.л.

соль и перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Тыкву нарезать на кусочки.

2. Запечь в духовке.

3. Взбить кусочки в пюре.

4. Добавить муку.

5. Влить масло.

6. Всыпать специи.

7. Все перемешать.

8. Замесить тесто и порезать на кусочки.

9. Сбрызнуть растительным маслом.

10. Посолить и посыпать кунжутом.

11. Поставить в духовку.

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