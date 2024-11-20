Из чего приготовить полезные чипсы для детей: интересная и бюджетная идея

Екатерина Ягович
Моя столовая
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Из чего приготовить полезные чипсы для детей: интересная и бюджетная идея

Все дети любят хрустеть вкусными чипсами перед телевизором. Но вместо того, чтобы покупать магазинные снеки с химией, можно приготовить более полезный вариант. Для этого вам понадобится обычная сезонная тыква.

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Идея приготовления полезных тыквенных чипсов для детей опубликована на странице nadin202121 в TikTok. Понадобится всего 4 ингредиента.

Из чего приготовить полезные чипсы для детей: интересная и бюджетная идея

Ингредиенты:

  • тыквенное пюре – 1 стакан
  • мука – 300-400 г
  • масло – 4 ст.л.
  • соль и перец – по вкусу

Способ приготовления:

Из чего приготовить полезные чипсы для детей: интересная и бюджетная идея

1. Тыкву нарезать на кусочки.

2. Запечь в духовке.

Из чего приготовить полезные чипсы для детей: интересная и бюджетная идея

3. Взбить кусочки в пюре.

4. Добавить муку.

Из чего приготовить полезные чипсы для детей: интересная и бюджетная идея

5. Влить масло.

6. Всыпать специи.

Из чего приготовить полезные чипсы для детей: интересная и бюджетная идея

7. Все перемешать.

8. Замесить тесто и порезать на кусочки.

Из чего приготовить полезные чипсы для детей: интересная и бюджетная идея

9. Сбрызнуть растительным маслом.

10. Посолить и посыпать кунжутом.

Из чего приготовить полезные чипсы для детей: интересная и бюджетная идея

11. Поставить в духовку.

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