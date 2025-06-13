Из чего приготовить полезные желейные конфеты для детей: понадобится всего четыре ингредиента

Полезные желейные конфеты для детей можно очень легко приготовить в домашних условиях. Для такого десерта вам понадобятся только натуральные компоненты, поэтому лакомство будет максимально безопасным. К тому же, это еще и очень бюджетно.

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Идея приготовления полезных желеек для детей за 5 минут опубликована на странице фудблогера Марты с ником mia sky miller в Instagram. Понадобится всего четыре ингредиента.

Ингредиенты:

вода – 50 г

жидкий йогурт без наполнителя – 100 г

фруктовое пюре – 50 г (ягоды, банан или готовое пюре из пауча)

агар-агар – 2 ч.л. без горки или 20 г желатина

Способ приготовления:

1. Агар агар залить холодной водой и хорошо перемешать, оставить на 2 минуты.

2. Поставить на огонь.

3. Довести до кипения.

4. Варить 1-2 минуты.

5. Если у вас желатин, залить холодной водой, дать набухнуть. Поставить на огонь и нагреть до полного растворения (можно нагреть в микроволновке).

6. К готовому фруктовому пюре или взбитым ягодам, фруктам блендером добавить йогурт, хорошо перемешать и добавить теплую массу агар-агара/желатина.

7. Тщательно перемешать и быстро разлить по формочкам.

8. Отправить в холодильник (или морозилку (10-15 минут) до полного застывания.

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