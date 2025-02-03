Из школьного меню могут исчезнуть первые блюда: эксперт объяснила, нужно ли детям есть суп

Суп – это традиционное блюдо, которое многие считают обязательным для полноценного питания. С детства нас приучали, что без первого блюда обед не полный. Но действительно ли суп так необходим в рационе детей? В этом следует разобраться.

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О том, действительно ли суп обязательный для детского рациона, рассказала детский невролог Ирина Платонова (dr iryna) на своей странице в Instagram. Есть несколько важных нюансов, о которых следует помнить.

По словам эксперта, суп не является обязательным элементом детского рациона. Это лишь одна из возможных форм приготовления пищи, и наличие или отсутствие в ежедневном меню не имеет критического значения для здоровья ребенка. Главное обеспечить полноценное питание, в котором будут все необходимые группы продуктов: белки, жиры, углеводы, клетчатка, витамины и микроэлементы.

Супы часто рассматривают как легкую диетическую пищу, однако их энергетическая ценность обычно невысокая. Поэтому если ребенок съедает только тарелку супа, а затем не получает достаточно калорий с другими блюдами, это может привести к недостатку питательных веществ. По этой причине следует обращать больше внимания на разнообразие рациона, а не обязательность конкретных блюд.

Какая еда лучше для детей

Следует отдавать предпочтение блюдам, приготовленным на пару или тушеным. Такой способ обработки продуктов позволяет сохранить больше полезных веществ и сделать еду более легкой для пищеварения. При этом важно, чтобы в рационе присутствовали овощи, фрукты, мясо, рыба, крупа и молочные продукты.

Однако супы все же могут быть полезны в определенных случаях.

Например, детям, имеющим проблемы с пищеварением, в частности со склонностью к запорам, употребление жидких блюд помогает поддерживать достаточный уровень гидратации организма. В таком случае супы могут быть частью сбалансированного питания, но их роль можно компенсировать другими продуктами, богатыми жидкостью, такими как овощи, фрукты и кисломолочные напитки.

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