Как дать ребенку батат: лучшие варианты, чтобы точно понравился

Батат – универсальный и полезный овощ, из которого можно приготовить множество вкусных и питательных блюд для детей. Благодаря сладковатому вкусу и нежной текстуре он подходит для гарниров, супов, выпечки и даже десертов.

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Идеи приготовления простых блюд из батата для детей опубликованы на кулинарной странице prykorm ua в Instagram. Все следующие вкусности точно понравятся вашим малышам.

1. Батат, запеченный в масле и специях

Ингредиенты:

батат – 500 г

масло – 2 с.л.

специи – по вкусу

Способ приготовления:

1. Очистите батат и нарежьте его брусочками (можно использовать фигурный нож для увлекательных форм).

2. Сбрызните кусочки растительным маслом и посыпьте специями.

3. Запекайте батат в духовке при 200 градусах в течение 30–40 минут.

4. Сначала накройте противень фольгой, а за 10 минут до готовности снимите ее, чтобы батат стал хрустящим.

2. Суп с бататом, чечевицей и форелью

Ингредиенты:

чечевица – 150 г

батат – 200 г

форель (или лосось/семга) – 250 г

морковь – 100 г

лук или порей – 100 г

пастернак – 100 г

шпинат – 50 г

белый перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Отварите чечевицу и форель, процедите бульон.

2. Очистите рыбу от кожи и костей, разберите в небольшие кусочки.

3. В бульон добавьте нарезанную кубиками морковь, лук и полоски пастернака.

4. Уложите батат и приправьте белым перцем.

5. Варите суп до готовности батата, после чего добавьте рыбу и чечевицу.

6. Снимите кастрюлю с огня, положите шпинат и дайте супу настояться.

3. Печенье из батата

Ингредиенты:

сырой батат (натертый) – 100 г

яйцо – 1 шт.

цельнозерновая мука – 50 г

разрыхлитель – 2 г

корица – щепотка

грецкие орехи – 10 г

масло гхи (или масло) – 15 г

изюм – 20 г.

Способ приготовления:

1. Натрите батат на мелкой терке.

2. Измельчите орехи, промойте изюм и нарежьте их.

3. Смешайте все ингредиенты до однородной массы.

4. Сформируйте шарики из теста, приплюсните их и выложите на противень, застеленный пергаментом.

5. Выпекайте печенье в духовке при температуре 180 градусов в течение 20 минут.

4. Мороженое из батата и авокадо

Ингредиенты:

батат (запеченный или вареный) – 25 г

банан – 50 г

авокадо – 30 г

сливки – 20 мл.

сливочный творог – 15 г

финики (без кожуры) – 20 г

кероб – 5 г

Способ приготовления:

1. Смешайте все ингредиенты с помощью блендера до однородной кремовой массы.

2. Выложите полученную массу в формочки для мороженого.

3. Заморозьте до полного застывания.

Батат отлично подходит для детского меню. Он богат витаминами и минералами, а также имеет натуральный сладковатый вкус, который нравится детям. Готовьте разнообразные блюда, добавляя ингредиенты, которые разнообразят рацион вашего ребенка.

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