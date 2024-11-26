Как дать ребенку батат: лучшие варианты, чтобы точно понравился
Батат – универсальный и полезный овощ, из которого можно приготовить множество вкусных и питательных блюд для детей. Благодаря сладковатому вкусу и нежной текстуре он подходит для гарниров, супов, выпечки и даже десертов.
Идеи приготовления простых блюд из батата для детей опубликованы на кулинарной странице prykorm ua в Instagram. Все следующие вкусности точно понравятся вашим малышам.
1. Батат, запеченный в масле и специях
Ингредиенты:
- батат – 500 г
- масло – 2 с.л.
- специи – по вкусу
Способ приготовления:
1. Очистите батат и нарежьте его брусочками (можно использовать фигурный нож для увлекательных форм).
2. Сбрызните кусочки растительным маслом и посыпьте специями.
3. Запекайте батат в духовке при 200 градусах в течение 30–40 минут.
4. Сначала накройте противень фольгой, а за 10 минут до готовности снимите ее, чтобы батат стал хрустящим.
2. Суп с бататом, чечевицей и форелью
Ингредиенты:
- чечевица – 150 г
- батат – 200 г
- форель (или лосось/семга) – 250 г
- морковь – 100 г
- лук или порей – 100 г
- пастернак – 100 г
- шпинат – 50 г
- белый перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Отварите чечевицу и форель, процедите бульон.
2. Очистите рыбу от кожи и костей, разберите в небольшие кусочки.
3. В бульон добавьте нарезанную кубиками морковь, лук и полоски пастернака.
4. Уложите батат и приправьте белым перцем.
5. Варите суп до готовности батата, после чего добавьте рыбу и чечевицу.
6. Снимите кастрюлю с огня, положите шпинат и дайте супу настояться.
3. Печенье из батата
Ингредиенты:
- сырой батат (натертый) – 100 г
- яйцо – 1 шт.
- цельнозерновая мука – 50 г
- разрыхлитель – 2 г
- корица – щепотка
- грецкие орехи – 10 г
- масло гхи (или масло) – 15 г
- изюм – 20 г.
Способ приготовления:
1. Натрите батат на мелкой терке.
2. Измельчите орехи, промойте изюм и нарежьте их.
3. Смешайте все ингредиенты до однородной массы.
4. Сформируйте шарики из теста, приплюсните их и выложите на противень, застеленный пергаментом.
5. Выпекайте печенье в духовке при температуре 180 градусов в течение 20 минут.
4. Мороженое из батата и авокадо
Ингредиенты:
- батат (запеченный или вареный) – 25 г
- банан – 50 г
- авокадо – 30 г
- сливки – 20 мл.
- сливочный творог – 15 г
- финики (без кожуры) – 20 г
- кероб – 5 г
Способ приготовления:
1. Смешайте все ингредиенты с помощью блендера до однородной кремовой массы.
2. Выложите полученную массу в формочки для мороженого.
3. Заморозьте до полного застывания.
Батат отлично подходит для детского меню. Он богат витаминами и минералами, а также имеет натуральный сладковатый вкус, который нравится детям. Готовьте разнообразные блюда, добавляя ингредиенты, которые разнообразят рацион вашего ребенка.
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