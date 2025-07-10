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Как из кабачка приготовить вкусные сырники: блюдо, которое точно понравится детям
Если ваш ребенок отказывается есть кабачки – предложите ему этот овощ в сырниках. Изделия с таким продуктом будут очень сочными и нежными. При этом, дети получат максимум пользы от блюда.
Идея приготовления вкусных сырников из кабачка для детей опубликована на странице фудблогера Карины с ником karina solodka в Instagram. Понадобится всего пять ингредиентов.
Ингредиенты:
- кабачок – 2 шт. средних
- творог кисломолочный 5% – 200 г
- куриное яйцо – 2 шт.
- рисовая мука – 75 г + на обвалку
- специи и приправы по вкусу
Способ приготовления:
1. Кабачок натереть на мелкой терке.
2. Отжать лишнюю влагу.
3. Соединить кабачок с остальными ингредиентами.
4. Тщательно перемешать.
5. Сформировать сырники.
6. Выпекать 25 мин при температуре 180 градусов.
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