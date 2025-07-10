Как из кабачка приготовить вкусные сырники: блюдо, которое точно понравится детям

Екатерина Ягович
Моя столовая
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Как из кабачка приготовить вкусные сырники: блюдо, которое точно понравится детям

Если ваш ребенок отказывается есть кабачки – предложите ему этот овощ в сырниках. Изделия с таким продуктом будут очень сочными и нежными. При этом, дети получат максимум пользы от блюда.

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Идея приготовления вкусных сырников из кабачка для детей опубликована на странице фудблогера Карины с ником karina solodka в Instagram. Понадобится всего пять ингредиентов.

Как из кабачка приготовить вкусные сырники: блюдо, которое точно понравится детям

Ингредиенты:

  • кабачок – 2 шт. средних
  • творог кисломолочный 5% – 200 г
  • куриное яйцо – 2 шт.
  • рисовая мука – 75 г + на обвалку
  • специи и приправы по вкусу

Способ приготовления:

Как из кабачка приготовить вкусные сырники: блюдо, которое точно понравится детям

1. Кабачок натереть на мелкой терке.

2. Отжать лишнюю влагу.

Как из кабачка приготовить вкусные сырники: блюдо, которое точно понравится детям

3. Соединить кабачок с остальными ингредиентами.

4. Тщательно перемешать.

Как из кабачка приготовить вкусные сырники: блюдо, которое точно понравится детям

5. Сформировать сырники.

Как из кабачка приготовить вкусные сырники: блюдо, которое точно понравится детям

6. Выпекать 25 мин при температуре 180 градусов.

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