Как мыть клубнику, чтобы она была безопасной для детей: пошаговая технология

Для того, чтобы клубника была максимально безопасной для употребления, ее нужно тщательно промыть. На поверхности ягод могут быть различные личинки, которые достаточно трудно заметить и удалить обычной водой. Поэтому стоит воспользоваться следующей технологией.

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О том, как помыть клубнику, чтобы она была безопасной для детей, рассказала блогер Диана Гологовец (diana gologovets) в Instagram. Нужно выполнить всего несколько простых манипуляций.

1. Промойте клубнику под проточной водой

2. Возьмите уксус (9 %) – один стакан на три стакана воды.

3. Залить полученной жидкостью клубнику.

4. Оставить на 10 минут.

5. Посыпать пищевой содой.

6. Все хорошо перемешать до образования пузырьков.

7. Вынуть клубнику.

8. Хорошо промыть под проточной водой.

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