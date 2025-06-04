Как мыть клубнику, чтобы она была безопасной для детей: пошаговая технология

Екатерина Ягович
Моя столовая
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Как мыть клубнику, чтобы она была безопасной для детей: пошаговая технология

Для того, чтобы клубника была максимально безопасной для употребления, ее нужно тщательно промыть. На поверхности ягод могут быть различные личинки, которые достаточно трудно заметить и удалить обычной водой. Поэтому стоит воспользоваться следующей технологией.

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О том, как помыть клубнику, чтобы она была безопасной для детей, рассказала блогер Диана Гологовец (diana gologovets) в Instagram. Нужно выполнить всего несколько простых манипуляций.

Как мыть клубнику, чтобы она была безопасной для детей: пошаговая технология

1. Промойте клубнику под проточной водой

2. Возьмите уксус (9 %) – один стакан на три стакана воды.

Как мыть клубнику, чтобы она была безопасной для детей: пошаговая технология

3. Залить полученной жидкостью клубнику.

4. Оставить на 10 минут.

Как мыть клубнику, чтобы она была безопасной для детей: пошаговая технология

5. Посыпать пищевой содой.

Как мыть клубнику, чтобы она была безопасной для детей: пошаговая технология

6. Все хорошо перемешать до образования пузырьков.

7. Вынуть клубнику.

Как мыть клубнику, чтобы она была безопасной для детей: пошаговая технология

8. Хорошо промыть под проточной водой.

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