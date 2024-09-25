Как научить ребенка есть здоровую и сбалансированную пищу: несколько важных советов родителям

Накормить маленьких школьников полезной и сбалансированной пищей – это еще то испытание. Детям главное, чтобы было достаточно сладостей и снеков, а что касается овощей и фруктов, то к таким продуктам нужно вызвать интерес. И для этого есть несколько простых приемов.

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О том, как научить ребенка есть полезную пищу, рассказала педиатр Валентина Плахута (meddoc mama) на своей странице в Instagram. Если воспользоваться следующими советами – не все так сложно, как кажется.

Семейные трапезы

Это очевидно, но факт. Человек – существо социальное и съесть что-то "за компанию" легче чем самому, тем более, что дети часто копируют родителей. Готовьте одно блюдо для всей семьи (это хорошее время для моделирования здорового питания) и не поддавайтесь желанию приготовить еще одно, если ребенок отказывается от этого. Это только поощряет разборчивость. Старайтесь добавлять по крайней мере одно блюдо, которое нравится вашему ребенку в каждый прием пищи

Не заставляйте

Если ребенок отказывается съесть что-либо, не устраивайте сцен. Он должен научиться понимать свой организм и использовать голод как ориентир. Если вам кажется, что ребенок сегодня мало ел – это только ваше восприятие. Родители несут ответственность за то, чтобы обеспечить ребенка едой, а ребенок решает, есть ли ее. Вынуждая детей, можно вызвать у них активную неприязнь даже к той еде, которая раньше им нравилась

Откажитесь от "взяток"

Как бы соблазнительно это ни было, старайтесь не подкупать детей лакомством за то, что они поедят полезную еду. Это может сделать "приз" еще более желанным, а еду, которую нужно съесть, неприятной обязанностью

Пробовать и еще раз пробовать

Если ребенок отказался в этот раз – не сдавайтесь. Продолжайте предлагать новые блюда, а также те, которые раньше не нравились ребенку. Может потребоваться до 10 и более раз попробовать еду, прежде чем ребенок примет ее.

Разнообразие

Предлагайте разнообразные полезные продукты, особенно овощи и фрукты. Добавляйте еду с высоким содержанием белка, такие как мясо и рыба,

Делайте еду интересной

Дети особенно охотно пробуют еду, оформленную интересным, креативным способом. Экспериментируйте с формой и способом подачи пищи.

Привлекайте детей к планированию меню

Позвольте ребенку выбирать блюда для меню на день/неделю, помочь выбирать продукты в магазине. Читайте вместе кулинарные книги и позволяйте ребенку выбирать новые рецепты

Дайте ребенку помочь

Например, перемешивание или подсчет ингредиентов, мытье овощей или разложение тарелок к обеду вовлекает ребенка в процесс приготовления и добавляет интерес к еде.

Режим

Каждый прием пищи должен быть в то же время – аппетит будет лучше, а переваривание эффективнее.

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