Как приготовить домашние хрустящие сырные крекеры для ребенка: понадобится всего несколько простых ингредиентов
К просмотру любимого мультфильного ребенка идеально подойдут домашние сырные крекеры. Каждая мамочка сможет их приготовить из доступных, а главное безопасных, продуктов. Малышам точно понравится.
Идея приготовления хрустящих домашних крекеров с сыром для детей опубликована на странице фудблогера с ником karoli li2 в Instagram. Форму можно выбрать любую, которая вам больше нравится.
Ингредиенты:
- сливочное масло – 50 г
- твердый сыр – 100 г
- желток – 1 шт.
- мука – 100 г
- паприка – 1/2 ч.л.
Способ приготовления:
1. Растопить масло, вылить в глубокую емкость.
2. Сыр натереть.
3. Добавить к маслу.
4. Добавить желток.
5. Просеять муку.
6. Всыпать паприку.
7. Замесить тесто руками.
8. Раскатать на присыпанной мукой доске.
9. Вырезать крекеры любой формы, которая вам больше нравится.
10. Поставить в духовку на 15-20 минут при температуре 180-200 градусов.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: