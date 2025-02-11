Как приготовить домашние хрустящие сырные крекеры для ребенка: понадобится всего несколько простых ингредиентов

Екатерина Ягович
Моя столовая
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Как приготовить домашние хрустящие сырные крекеры для ребенка: понадобится всего несколько простых ингредиентов

К просмотру любимого мультфильного ребенка идеально подойдут домашние сырные крекеры. Каждая мамочка сможет их приготовить из доступных, а главное безопасных, продуктов. Малышам точно понравится.

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Идея приготовления хрустящих домашних крекеров с сыром для детей опубликована на странице фудблогера с ником karoli li2 в Instagram. Форму можно выбрать любую, которая вам больше нравится.

Как приготовить домашние хрустящие сырные крекеры для ребенка: понадобится всего несколько простых ингредиентов

Ингредиенты:

  • сливочное масло – 50 г
  • твердый сыр – 100 г
  • желток – 1 шт.
  • мука – 100 г
  • паприка – 1/2 ч.л.

Способ приготовления:

Как приготовить домашние хрустящие сырные крекеры для ребенка: понадобится всего несколько простых ингредиентов

1. Растопить масло, вылить в глубокую емкость.

2. Сыр натереть.

Как приготовить домашние хрустящие сырные крекеры для ребенка: понадобится всего несколько простых ингредиентов

3. Добавить к маслу.

4. Добавить желток.

Как приготовить домашние хрустящие сырные крекеры для ребенка: понадобится всего несколько простых ингредиентов

5. Просеять муку.

Как приготовить домашние хрустящие сырные крекеры для ребенка: понадобится всего несколько простых ингредиентов

6. Всыпать паприку.

Как приготовить домашние хрустящие сырные крекеры для ребенка: понадобится всего несколько простых ингредиентов

7. Замесить тесто руками.

8. Раскатать на присыпанной мукой доске.

Как приготовить домашние хрустящие сырные крекеры для ребенка: понадобится всего несколько простых ингредиентов

9. Вырезать крекеры любой формы, которая вам больше нравится.

10. Поставить в духовку на 15-20 минут при температуре 180-200 градусов.

Как приготовить домашние хрустящие сырные крекеры для ребенка: понадобится всего несколько простых ингредиентов

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