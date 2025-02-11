Как приготовить домашние хрустящие сырные крекеры для ребенка: понадобится всего несколько простых ингредиентов

К просмотру любимого мультфильного ребенка идеально подойдут домашние сырные крекеры. Каждая мамочка сможет их приготовить из доступных, а главное безопасных, продуктов. Малышам точно понравится.

Видео дня

Идея приготовления хрустящих домашних крекеров с сыром для детей опубликована на странице фудблогера с ником karoli li2 в Instagram. Форму можно выбрать любую, которая вам больше нравится.

Ингредиенты:

сливочное масло – 50 г

твердый сыр – 100 г

желток – 1 шт.

мука – 100 г

паприка – 1/2 ч.л.

Способ приготовления:

1. Растопить масло, вылить в глубокую емкость.

2. Сыр натереть.

3. Добавить к маслу.

4. Добавить желток.

5. Просеять муку.

6. Всыпать паприку.

7. Замесить тесто руками.

8. Раскатать на присыпанной мукой доске.

9. Вырезать крекеры любой формы, которая вам больше нравится.

10. Поставить в духовку на 15-20 минут при температуре 180-200 градусов.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: