Как приготовить молочную колбасу для детей в домашних условиях: значительно полезнее магазинной

Дети любят больше всего бутерброды именно с молочной колбасой. Но вместо того, чтобы покупать такой продукт в магазине, стоит сделать его в домашних условиях из натурального мяса. Это на самом деле гораздо проще, чем кажется.

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Идея приготовления вкусной домашней колбасы опубликована на странице фудблогера Елены Карпюк (alionakarpiuk) в Instagram. Приятного розового цвета можно достичь с помощью свеклы.

Ингредиенты:

четвертина куриная с кожурой (не филе) – 1 кг.

лук репчатый – 1 шт.

морковь – 1 шт.

лавровый лист – 2 шт.

перец – 0.5 ч.л.

соль – 1 ч.л.

свекольный сок – 30-50 мл.

желатин – 27 г

вода

Способ приготовления:

1. Лук и морковь промойте и очистите от кожуры.

2. В кастрюлю переведите куриное мясо, лук, морковь, лавровые листья, соль и перец. Налейте воду и поставьте на огонь.

3. После закипания, убавьте огонь до минимального и варите в течение двух часов (мясо должно хорошо отделяться от костей).

4. Для того чтобы сделать свекольный сок, просто натрите на терке свеклу, или взбейте блендером.

5. Слейте в отдельную емкость бульон – он еще пригодится.

6. К мясу добавьте немного соли, бульона (150 мл) и свекольный сок. Измельчите массу с помощью погружного блендера до однородности.

7. К бульону (100 мл) комнатной температуры добавьте желатин – 3 пакетика по 9 г. Хорошо размешайте и оставьте на 5-10 минут.

8. Затем растопите его в микроволновке, однако делайте это осторожно, чтобы смесь не закипела.

9. Добавьте растопленный желатин в мясную массу, снова взбейте блендером.

10. В любой бутылке (под сока или воды) срежьте верхнюю часть, чтобы было удобно наполнять.

11. Наполните форму мясной начинкой.

12. Отправьте в холодильник на 3-4 часа, чтобы масса хорошо остыла и стабилизировалась. Затем разрежьте бутылку осторожно ножницами и достаньте колбасу.

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