Как приготовить молочную колбасу для детей в домашних условиях: значительно полезнее магазинной
Дети любят больше всего бутерброды именно с молочной колбасой. Но вместо того, чтобы покупать такой продукт в магазине, стоит сделать его в домашних условиях из натурального мяса. Это на самом деле гораздо проще, чем кажется.
Идея приготовления вкусной домашней колбасы опубликована на странице фудблогера Елены Карпюк (alionakarpiuk) в Instagram. Приятного розового цвета можно достичь с помощью свеклы.
Ингредиенты:
- четвертина куриная с кожурой (не филе) – 1 кг.
- лук репчатый – 1 шт.
- морковь – 1 шт.
- лавровый лист – 2 шт.
- перец – 0.5 ч.л.
- соль – 1 ч.л.
- свекольный сок – 30-50 мл.
- желатин – 27 г
- вода
Способ приготовления:
1. Лук и морковь промойте и очистите от кожуры.
2. В кастрюлю переведите куриное мясо, лук, морковь, лавровые листья, соль и перец. Налейте воду и поставьте на огонь.
3. После закипания, убавьте огонь до минимального и варите в течение двух часов (мясо должно хорошо отделяться от костей).
4. Для того чтобы сделать свекольный сок, просто натрите на терке свеклу, или взбейте блендером.
5. Слейте в отдельную емкость бульон – он еще пригодится.
6. К мясу добавьте немного соли, бульона (150 мл) и свекольный сок. Измельчите массу с помощью погружного блендера до однородности.
7. К бульону (100 мл) комнатной температуры добавьте желатин – 3 пакетика по 9 г. Хорошо размешайте и оставьте на 5-10 минут.
8. Затем растопите его в микроволновке, однако делайте это осторожно, чтобы смесь не закипела.
9. Добавьте растопленный желатин в мясную массу, снова взбейте блендером.
10. В любой бутылке (под сока или воды) срежьте верхнюю часть, чтобы было удобно наполнять.
11. Наполните форму мясной начинкой.
12. Отправьте в холодильник на 3-4 часа, чтобы масса хорошо остыла и стабилизировалась. Затем разрежьте бутылку осторожно ножницами и достаньте колбасу.
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