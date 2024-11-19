Как приготовить овсянку на завтрак для ребенка, чтобы было вкусно и сытно

Екатерина Ягович
Моя столовая
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Как приготовить овсянку на завтрак для ребенка, чтобы было вкусно и сытно

Вкус овсянки нравится далеко не всем детям. Такой продукт кажется очень пресным и непривлекательным с виду. Но все это потому, что вы его неправильно готовите.

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Идея приготовления вкусной овсянки для детей на завтрак опубликована на странице фудблогера Анастасии с ником healthydemure в Instagram. Это будет полезно и очень сытно.

Как приготовить овсянку на завтрак для ребенка, чтобы было вкусно и сытно

Ингредиенты на одну порцию:

  • овсяные хлопья – 40 г
  • вода – 200 мл.
  • сыр – 30 г
  • зелень
  • специи

Способ приготовления:

Как приготовить овсянку на завтрак для ребенка, чтобы было вкусно и сытно

1. Кастрюлю с водой поставить на плиту.

2. Подсолить.

Как приготовить овсянку на завтрак для ребенка, чтобы было вкусно и сытно

3. В кипящую подсоленную воду закинуть овсяные хлопья.

4. Варить минут 5-7 (пока не выкипит вода).

Как приготовить овсянку на завтрак для ребенка, чтобы было вкусно и сытно

5. Добавить специи, зелень и творог в овсянку.

6. Всё хорошо перемешать.

Как приготовить овсянку на завтрак для ребенка, чтобы было вкусно и сытно

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