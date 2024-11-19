Как приготовить овсянку на завтрак для ребенка, чтобы было вкусно и сытно

Вкус овсянки нравится далеко не всем детям. Такой продукт кажется очень пресным и непривлекательным с виду. Но все это потому, что вы его неправильно готовите.

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Идея приготовления вкусной овсянки для детей на завтрак опубликована на странице фудблогера Анастасии с ником healthydemure в Instagram. Это будет полезно и очень сытно.

Ингредиенты на одну порцию:

овсяные хлопья – 40 г

вода – 200 мл.

сыр – 30 г

зелень

специи

Способ приготовления:

1. Кастрюлю с водой поставить на плиту.

2. Подсолить.

3. В кипящую подсоленную воду закинуть овсяные хлопья.

4. Варить минут 5-7 (пока не выкипит вода).

5. Добавить специи, зелень и творог в овсянку.

6. Всё хорошо перемешать.

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