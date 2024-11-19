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Как приготовить овсянку на завтрак для ребенка, чтобы было вкусно и сытно
Вкус овсянки нравится далеко не всем детям. Такой продукт кажется очень пресным и непривлекательным с виду. Но все это потому, что вы его неправильно готовите.
Идея приготовления вкусной овсянки для детей на завтрак опубликована на странице фудблогера Анастасии с ником healthydemure в Instagram. Это будет полезно и очень сытно.
Ингредиенты на одну порцию:
- овсяные хлопья – 40 г
- вода – 200 мл.
- сыр – 30 г
- зелень
- специи
Способ приготовления:
1. Кастрюлю с водой поставить на плиту.
2. Подсолить.
3. В кипящую подсоленную воду закинуть овсяные хлопья.
4. Варить минут 5-7 (пока не выкипит вода).
5. Добавить специи, зелень и творог в овсянку.
6. Всё хорошо перемешать.
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