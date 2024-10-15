Как приготовить печенье в виде грибочков и ежиков: идеальный вариант для школьных ярмарок.

Екатерина Ягович
Моя столовая
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Как приготовить печенье в виде грибочков и ежиков: идеальный вариант для школьных ярмарок.

Осень – период школьной ярмарки. Десерты, которые дети смогут приобрести, должны быть креативными, интересными и, конечно же, удобными в транспортировке. На этот случай отлично подходят шоколадные грибочки, которые легко можно сделать своими руками.

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Оригинальной идеей приготовления сладких грибочков на ярмарку поделилась фудблогер Валентина Устиян на своей странице в Facebook. Детям будет очень интересно приобщиться к процессу.

Как приготовить печенье в виде грибочков и ежиков: идеальный вариант для школьных ярмарок.

Сначала сочетайте следующие ингредиенты:

  • яйца – 1 шт.
  • сахар – 150 грамм
  • сметана – 120 г

1. Все это сбить миксером.

2. Добавить 120 г масла комнатной температуры, мягкого.

3. Снова хорошо взбить.

4. Добавить чайную ложку разрыхлителя, 450 грамм просеянной муки.

5. Замешать быстро тесто.

6. Разделить на 2 части.

Как приготовить печенье в виде грибочков и ежиков: идеальный вариант для школьных ярмарок.

7. Из одной сформировать шапочки колобочки, выложить на противень, застеленный пергаментом, и выпекать при температуре 180 градусов примерно 15 минут.

8. Ножки сфромовать прокатывая, ладонью на поверхности стола – так довольно удобно. Приблизительно получается 20 грибочков.

Готовим мренгу, которой нужно скреплять элементы:

1. Белок взбить до рыхлой пены.

2. Соединить 200 г сахара 1 и 00 г холодной воды.

Как приготовить печенье в виде грибочков и ежиков: идеальный вариант для школьных ярмарок.

3. Поставить на плиту и варить, пока вода не выкипит.

4. Во взбитые белки тонкой струйкой влить сироп.

5. Добавить капельку лимонной кислоты. Сбить до хороших пиков.

Как приготовить печенье в виде грибочков и ежиков: идеальный вариант для школьных ярмарок.

6. Теперь из шапочки легко вырезать отверстие для ножки.

7. Смазать меренгой шапочку, положить ножку и поставить шапочку внизу, ножкой вверх, чтобы схватилась заготовка.

Как приготовить печенье в виде грибочков и ежиков: идеальный вариант для школьных ярмарок.

8. .Далее ножку обмакнуть в меренге, посыпать маком.

9. Для верха растопите шоколадные капли с небольшим количеством масла.

Как приготовить печенье в виде грибочков и ежиков: идеальный вариант для школьных ярмарок.

10. Быстро погрузить грибочки в школ и оставить застывать.

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