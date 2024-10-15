Как приготовить печенье в виде грибочков и ежиков: идеальный вариант для школьных ярмарок.

Осень – период школьной ярмарки. Десерты, которые дети смогут приобрести, должны быть креативными, интересными и, конечно же, удобными в транспортировке. На этот случай отлично подходят шоколадные грибочки, которые легко можно сделать своими руками.

Видео дня

Оригинальной идеей приготовления сладких грибочков на ярмарку поделилась фудблогер Валентина Устиян на своей странице в Facebook. Детям будет очень интересно приобщиться к процессу.

Сначала сочетайте следующие ингредиенты:

яйца – 1 шт.

сахар – 150 грамм

сметана – 120 г

1. Все это сбить миксером.

2. Добавить 120 г масла комнатной температуры, мягкого.

3. Снова хорошо взбить.

4. Добавить чайную ложку разрыхлителя, 450 грамм просеянной муки.

5. Замешать быстро тесто.

6. Разделить на 2 части.

7. Из одной сформировать шапочки колобочки, выложить на противень, застеленный пергаментом, и выпекать при температуре 180 градусов примерно 15 минут.

8. Ножки сфромовать прокатывая, ладонью на поверхности стола – так довольно удобно. Приблизительно получается 20 грибочков.

Готовим мренгу, которой нужно скреплять элементы:

1. Белок взбить до рыхлой пены.

2. Соединить 200 г сахара 1 и 00 г холодной воды.

3. Поставить на плиту и варить, пока вода не выкипит.

4. Во взбитые белки тонкой струйкой влить сироп.

5. Добавить капельку лимонной кислоты. Сбить до хороших пиков.

6. Теперь из шапочки легко вырезать отверстие для ножки.

7. Смазать меренгой шапочку, положить ножку и поставить шапочку внизу, ножкой вверх, чтобы схватилась заготовка.

8. .Далее ножку обмакнуть в меренге, посыпать маком.

9. Для верха растопите шоколадные капли с небольшим количеством масла.

10. Быстро погрузить грибочки в школ и оставить застывать.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: