Как приготовить полезные кабачковые наггетсы из кабачка: дети будут в восторге

Екатерина Ягович
Моя столовая
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Как приготовить полезные кабачковые наггетсы из кабачка: дети будут в восторге

Очень вкусные и полезные наггетсы можно приготовить из кабачков. Для детей, которые любят хрустящие снеки, такое блюдо будет особенно актуальным. Именно сейчас сезон кабачков, поэтому стоит пользоваться моментом.

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Идея приготовления полезных кабачковых наггетсов для детей опубликована на странице фудблогера Екатерины с ником kathycoooks в Instagram. Подавать можно со сметаной.

Как приготовить полезные кабачковые наггетсы из кабачка: дети будут в восторге

Ингредиенты:

  • кабачок – 1 шт.
  • мука – 80 г
  • соль – по вкусу
  • сухой чеснок – по вкусу
  • яйцо – 1 шт.
  • черный перец – по вкусу
  • панировочные сухари – 100 г

Способ приготовления:

Как приготовить полезные кабачковые наггетсы из кабачка: дети будут в восторге

1. Кабачок нарезать на полоски.

2. Обкатать сначала в муке с солью и сухим чесноком.

Как приготовить полезные кабачковые наггетсы из кабачка: дети будут в восторге

3. Затем в яйце с солью и перцем.

Как приготовить полезные кабачковые наггетсы из кабачка: дети будут в восторге

4. В конце в панировочных сухарях.

Как приготовить полезные кабачковые наггетсы из кабачка: дети будут в восторге

5. Выложить на противень с пергаментом.

Как приготовить полезные кабачковые наггетсы из кабачка: дети будут в восторге

6. Запекать при температуре 180 градусов около 30 минут, пока не станут золотистыми и хрустящими.

Как приготовить полезные кабачковые наггетсы из кабачка: дети будут в восторге

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