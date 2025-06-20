Как приготовить полезные кабачковые наггетсы из кабачка: дети будут в восторге

Очень вкусные и полезные наггетсы можно приготовить из кабачков. Для детей, которые любят хрустящие снеки, такое блюдо будет особенно актуальным. Именно сейчас сезон кабачков, поэтому стоит пользоваться моментом.

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Идея приготовления полезных кабачковых наггетсов для детей опубликована на странице фудблогера Екатерины с ником kathycoooks в Instagram. Подавать можно со сметаной.

Ингредиенты:

кабачок – 1 шт.

мука – 80 г

соль – по вкусу

сухой чеснок – по вкусу

яйцо – 1 шт.

черный перец – по вкусу

панировочные сухари – 100 г

Способ приготовления:

1. Кабачок нарезать на полоски.

2. Обкатать сначала в муке с солью и сухим чесноком.

3. Затем в яйце с солью и перцем.

4. В конце в панировочных сухарях.

5. Выложить на противень с пергаментом.

6. Запекать при температуре 180 градусов около 30 минут, пока не станут золотистыми и хрустящими.

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