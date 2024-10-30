Как приготовить шоколадные конфеты дома, чтобы дети не отличили от магазинных: рецепт

Вкусные шоколадные конфеты – любимый десерт каждого ребенка. И вы легко сможете сделать такую вкусность в домашних условиях. Это будет гораздо полезнее и безопаснее магазинных вариантов.

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Идея приготовления домашних шоколадных конфет для детей опубликована на кулинарной странице favorite recipess в Instagram. Малыши точно будут в восторге.

Ингредиенты:

белое сгущенка – 300 г

печенье "К кофе" – 300 г

какао – 600 г

растопленное масло – 40 г

для посыпки: орешки, крошка печенья,

кокосовая стружка

Способ приготовления:

1. В отдельную емкость вылить сгущенку.

2. Добавить какао.

3. Хорошо перемешать венчиком.

4. Добавить растопленное сливочное масло, снова перемешать.

5. Печенье измельчить в крошку.

6. Засыпать его в шоколадную массу и все хорошо перемешать.

7. Руки смазать маслом,

8. Из полученного теста сформировать шарики.

9. Каждую конфету посыпать крошкой из печенья, кокосом или орешками.

10. Поставить в холодильник в час, а после этого можно есть.

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