Как приготовить шоколадные конфеты дома, чтобы дети не отличили от магазинных: рецепт

Екатерина Ягович
Моя столовая
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Как приготовить шоколадные конфеты дома, чтобы дети не отличили от магазинных: рецепт

Вкусные шоколадные конфеты – любимый десерт каждого ребенка. И вы легко сможете сделать такую вкусность в домашних условиях. Это будет гораздо полезнее и безопаснее магазинных вариантов.

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Идея приготовления домашних шоколадных конфет для детей опубликована на кулинарной странице favorite recipess в Instagram. Малыши точно будут в восторге.

Как приготовить шоколадные конфеты дома, чтобы дети не отличили от магазинных: рецепт

Ингредиенты:

  • белое сгущенка – 300 г
  • печенье "К кофе" – 300 г
  • какао – 600 г
  • растопленное масло – 40 г
  • для посыпки: орешки, крошка печенья,
  • кокосовая стружка

Способ приготовления:

Как приготовить шоколадные конфеты дома, чтобы дети не отличили от магазинных: рецепт

1. В отдельную емкость вылить сгущенку.

2. Добавить какао.

3. Хорошо перемешать венчиком.

Как приготовить шоколадные конфеты дома, чтобы дети не отличили от магазинных: рецепт

4. Добавить растопленное сливочное масло, снова перемешать.

Как приготовить шоколадные конфеты дома, чтобы дети не отличили от магазинных: рецепт

5. Печенье измельчить в крошку.

6. Засыпать его в шоколадную массу и все хорошо перемешать.

Как приготовить шоколадные конфеты дома, чтобы дети не отличили от магазинных: рецепт

7. Руки смазать маслом,

8. Из полученного теста сформировать шарики.

Как приготовить шоколадные конфеты дома, чтобы дети не отличили от магазинных: рецепт

9. Каждую конфету посыпать крошкой из печенья, кокосом или орешками.

10. Поставить в холодильник в час, а после этого можно есть.

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