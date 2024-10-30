Как приготовить шоколадные конфеты дома, чтобы дети не отличили от магазинных: рецепт
Вкусные шоколадные конфеты – любимый десерт каждого ребенка. И вы легко сможете сделать такую вкусность в домашних условиях. Это будет гораздо полезнее и безопаснее магазинных вариантов.
Идея приготовления домашних шоколадных конфет для детей опубликована на кулинарной странице favorite recipess в Instagram. Малыши точно будут в восторге.
Ингредиенты:
- белое сгущенка – 300 г
- печенье "К кофе" – 300 г
- какао – 600 г
- растопленное масло – 40 г
- для посыпки: орешки, крошка печенья,
- кокосовая стружка
Способ приготовления:
1. В отдельную емкость вылить сгущенку.
2. Добавить какао.
3. Хорошо перемешать венчиком.
4. Добавить растопленное сливочное масло, снова перемешать.
5. Печенье измельчить в крошку.
6. Засыпать его в шоколадную массу и все хорошо перемешать.
7. Руки смазать маслом,
8. Из полученного теста сформировать шарики.
9. Каждую конфету посыпать крошкой из печенья, кокосом или орешками.
10. Поставить в холодильник в час, а после этого можно есть.
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