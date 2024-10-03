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Как приготовить цветные вафли без искусственного красителя: интересный рецепт для детей
Очень аппетитным и привлекательным перекусом для ребенка могут быть цветные вафли. Для того, чтобы приготовить такие изделия в домашних условиях, вам не понадобятся искусственные красители с химией. Прекрасной окраски можно достичь с помощью натуральных компонентов.
Идея приготовления цветных вафель для детей опубликована на странице фудблогера Виталины Ярош (vita.yarosh) в Instagram. Для того, чтобы изделия были красными, можно использовать обычную свеклу.
Ингредиенты:
- вареная, очищенная от кожицы красная свекла – 475 г
- яйца – 5 шт.
- молоко – 50 г
- пшеничная мука – 155 г
- приправы к курице – 6 г
- разрыхлитель – 10 г
- твердый сыр – 100 г
- масло – 30 г
Способ приготовления:
1. Все ингредиенты, кроме растительного масла, положить в емкость.
2. Взбить блендером до однородной массы.
3. Наконец влить масло.
4. Все перемешать.
5. Выпекать в разогретой вафельнице.
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