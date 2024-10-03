Как приготовить цветные вафли без искусственного красителя: интересный рецепт для детей

Екатерина Ягович
Моя столовая
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Как приготовить цветные вафли без искусственного красителя: интересный рецепт для детей

Очень аппетитным и привлекательным перекусом для ребенка могут быть цветные вафли. Для того, чтобы приготовить такие изделия в домашних условиях, вам не понадобятся искусственные красители с химией. Прекрасной окраски можно достичь с помощью натуральных компонентов.

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Идея приготовления цветных вафель для детей опубликована на странице фудблогера Виталины Ярош (vita.yarosh) в Instagram. Для того, чтобы изделия были красными, можно использовать обычную свеклу.

Как приготовить цветные вафли без искусственного красителя: интересный рецепт для детей

Ингредиенты:

  • вареная, очищенная от кожицы красная свекла – 475 г
  • яйца – 5 шт.
  • молоко – 50 г
  • пшеничная мука – 155 г
  • приправы к курице – 6 г
  • разрыхлитель – 10 г
  • твердый сыр – 100 г
  • масло – 30 г

Способ приготовления:

Как приготовить цветные вафли без искусственного красителя: интересный рецепт для детей

1. Все ингредиенты, кроме растительного масла, положить в емкость.

2. Взбить блендером до однородной массы.

Как приготовить цветные вафли без искусственного красителя: интересный рецепт для детей

3. Наконец влить масло.

Как приготовить цветные вафли без искусственного красителя: интересный рецепт для детей

4. Все перемешать.

5. Выпекать в разогретой вафельнице.

Как приготовить цветные вафли без искусственного красителя: интересный рецепт для детей

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