Как приготовить цветные вафли без искусственного красителя: интересный рецепт для детей

Очень аппетитным и привлекательным перекусом для ребенка могут быть цветные вафли. Для того, чтобы приготовить такие изделия в домашних условиях, вам не понадобятся искусственные красители с химией. Прекрасной окраски можно достичь с помощью натуральных компонентов.

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Идея приготовления цветных вафель для детей опубликована на странице фудблогера Виталины Ярош (vita.yarosh) в Instagram. Для того, чтобы изделия были красными, можно использовать обычную свеклу.

Ингредиенты:

вареная, очищенная от кожицы красная свекла – 475 г

яйца – 5 шт.

молоко – 50 г

пшеничная мука – 155 г

приправы к курице – 6 г

разрыхлитель – 10 г

твердый сыр – 100 г

масло – 30 г

Способ приготовления:

1. Все ингредиенты, кроме растительного масла, положить в емкость.

2. Взбить блендером до однородной массы.

3. Наконец влить масло.

4. Все перемешать.

5. Выпекать в разогретой вафельнице.

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