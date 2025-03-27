Как приготовить вкусное домашнее мороженое для детей: всего из трех ингредиентов

Весна уже начинает радовать теплой погодой, поэтому самое время готовить вкусное мороженое. Вы легко сможете сделать десерт всего из трех ингредиентов – детишкам точно понравится.

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Идея приготовления полезного домашнего мороженого для детей опубликована на странице фудблогера Ирины с ником iren.lazun в Instagram. Можно производить с молоком или без него.

Ингредиенты:

банан – 80 г ( предварительно заморозить)

клубника – 70 г или другие ягоды ( предварительно заморозить)

молоко – 100 мл. (можно растительное, можно вообще без него)

Способ приготовления:

1. Все ингредиенты кроме молока предварительно заморозить.

2. Выложить в чашу блендера.

3. Залить молоком.

4. Взбить до однородной массы.

5. Можно есть сразу или разложить по формочке и поместить в морозилку на 3 часа.

6. Можно готовить без молока – выходит тоже очень вкусно.

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