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Как приготовить вкусное домашнее мороженое для детей: всего из трех ингредиентов
Весна уже начинает радовать теплой погодой, поэтому самое время готовить вкусное мороженое. Вы легко сможете сделать десерт всего из трех ингредиентов – детишкам точно понравится.
Идея приготовления полезного домашнего мороженого для детей опубликована на странице фудблогера Ирины с ником iren.lazun в Instagram. Можно производить с молоком или без него.
Ингредиенты:
- банан – 80 г ( предварительно заморозить)
- клубника – 70 г или другие ягоды ( предварительно заморозить)
- молоко – 100 мл. (можно растительное, можно вообще без него)
Способ приготовления:
1. Все ингредиенты кроме молока предварительно заморозить.
2. Выложить в чашу блендера.
3. Залить молоком.
4. Взбить до однородной массы.
5. Можно есть сразу или разложить по формочке и поместить в морозилку на 3 часа.
6. Можно готовить без молока – выходит тоже очень вкусно.
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