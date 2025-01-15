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Как приготовить желейные апельсинки: оригинальный десерт, который точно понравится детям
Желейные апельсиники – трендовый десерт, который заполонил все социальные сети. Для него вам понадобится всего два простых ингредиента. В конечном итоге у вас получаются апельсинки, но со сладкой желейной начинкой, что выглядит очень эстетично.
Идея приготовления желе в апельсине опубликована на странице фудблогера Елены Карпюк (alionakarpiuk) в Instagram. Прекрасным решением будет приобщить ребенка к созданию такой эффектной вкусности.
Ингредиенты:
- апельсины – 2-3 шт.
- желе
Способ приготовления:
1. Готовим желе по инструкции.
2. Из апельсина или лимона вынуть серединку.
3. Залить желе.
4. Поставить в холодильник.
5. перед подачей порезать.
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