Как приготовить желейные апельсинки: оригинальный десерт, который точно понравится детям

Желейные апельсиники – трендовый десерт, который заполонил все социальные сети. Для него вам понадобится всего два простых ингредиента. В конечном итоге у вас получаются апельсинки, но со сладкой желейной начинкой, что выглядит очень эстетично.

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Идея приготовления желе в апельсине опубликована на странице фудблогера Елены Карпюк (alionakarpiuk) в Instagram. Прекрасным решением будет приобщить ребенка к созданию такой эффектной вкусности.

Ингредиенты:

апельсины – 2-3 шт.

желе

Способ приготовления:

1. Готовим желе по инструкции.

2. Из апельсина или лимона вынуть серединку.

3. Залить желе.

4. Поставить в холодильник.

5. перед подачей порезать.

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