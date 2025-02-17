Как вкусно приготовить гречку, чтобы она понравилась ребенку: простое решение для мамочек

Гречка – универсальный гарнир на любой случай. К тому же, достаточно бюджетный. Но для детей такой продукт – просто серая каша. Если вы хотите получить действительно вкусное блюдо, которое понравится всем, воспользуйтесь следующим рецептом.

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Идея приготовления вкусной гречки с фаршем для детей опубликована на странице фудблогера Елены с ником lavle.mommy в Instagram. Вам понадобится много овощей.

Ингредиенты:

фарш – 300 г

гречка – 200 г

тыква – 50 г

лук – 0,5 шт.

помидор – 0,5 шт.

морковь – 0.5 шт.

Способ приготовления:

1. Фарш немного обжарить или протушить.

2. Лук, помидор, тыкву порезать кубиком.

3. Морковь тщательно натереть.

4. .Овощи добавить в фарш, перемешать.

5. Гречку промыть и засыпать поверх фарша с овощами.

6. Залить водой так, чтобы вода была немного выше уровня гречки.

7. Подготовить под закрытой крышкой примерно 20 минут.

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