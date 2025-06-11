Как вкусно приготовить рис для детей: легкое блюдо, которое точно понравится малышам
Ризотто – блюдо, у которого есть множество вариантов приготовления. Если выбрать ответы ингредиенты, такой рис можно очень вкусно приготовить для детей. Получится достаточно сытно, питательно и вкусно.
Идея приготовления ризотто для детей опубликована на странице нутрициолога Карины Колесниченко (blw.babies) в Instagram. Рис будет иметь очень нежную кремовую текстуру.
Ингредиенты:
- рис арборио – 300 г или 1 полная чашка
- брокколи – 200-250 г
- маленький лук
- куриное филе – 250 г
- масло гхи – 2 ч.л.
- пармезан или грано падано – 6 ст.л. натертого на мелкую терку)
Способ приготовления:
1. Брокколи и лук мелко нарезать, курицу также нарезать небольшими кусочками 1-2 сантиметров.
2. Сыр натереть на терку, рис промыть до прозрачной воды.
3. В глубокую сковородку (или можно готовить в сотейнике) положить масло ГХИ.
4. Выложить лук и пассеровать 1-2 минуты.
5. После этого добавить промытый рис, пассеровать еще несколько минут, пока рис не станет немного прозрачный.
6. Добавить курицу, залить 2 чашками воды (по размеру как чашка, в которой был рис).
7. После закипания воды готовить 10 минут.
8. На этом этапе можно добавить немного соли для деток старше года.
9. Добавить брокколи и перемешать, влить чашку воды.
10. Готовить до мягкости брокколи (это примерно 7 минут).
11. Добавить сыр и перемешать.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: