Как вкусно приготовить рис для детей: легкое блюдо, которое точно понравится малышам

Ризотто – блюдо, у которого есть множество вариантов приготовления. Если выбрать ответы ингредиенты, такой рис можно очень вкусно приготовить для детей. Получится достаточно сытно, питательно и вкусно.

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Идея приготовления ризотто для детей опубликована на странице нутрициолога Карины Колесниченко (blw.babies) в Instagram. Рис будет иметь очень нежную кремовую текстуру.

Ингредиенты:

рис арборио – 300 г или 1 полная чашка

брокколи – 200-250 г

маленький лук

куриное филе – 250 г

масло гхи – 2 ч.л.

пармезан или грано падано – 6 ст.л. натертого на мелкую терку)

Способ приготовления:

1. Брокколи и лук мелко нарезать, курицу также нарезать небольшими кусочками 1-2 сантиметров.

2. Сыр натереть на терку, рис промыть до прозрачной воды.

3. В глубокую сковородку (или можно готовить в сотейнике) положить масло ГХИ.

4. Выложить лук и пассеровать 1-2 минуты.

5. После этого добавить промытый рис, пассеровать еще несколько минут, пока рис не станет немного прозрачный.

6. Добавить курицу, залить 2 чашками воды (по размеру как чашка, в которой был рис).

7. После закипания воды готовить 10 минут.

8. На этом этапе можно добавить немного соли для деток старше года.

9. Добавить брокколи и перемешать, влить чашку воды.

10. Готовить до мягкости брокколи (это примерно 7 минут).

11. Добавить сыр и перемешать.

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