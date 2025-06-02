Как вкусно приготовить рыбу для ребенка: рецепт, который точно понравится

Если ваш ребенок не хочет есть рыбу, воспользуйтесь следующим рецептом. Речь идет о нежном и воздушном суфле, которое можно сделать из хека. У вас получится полноценное блюдо, которое не только вкусное, но и очень питательное.

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О том, как вкусно приготовить хек для детей, рассказала эксперт по здоровому питанию Екатерина Браило (ketiv) на своей странице в Instagram. Понадобится минимум ингредиентов.

Ингредиенты:

филе хека – 150-200 г

морковь 1/2 средней

лук 1/4 средней

яйцо – 1 шт.

сметана (20 %) – 1/2 ст.л.

по желанию натуральные специи – щепотка

Способ приготовления:

1. Замороженный хек безопасно разморозить.

2. Отделить филе, внимательно проверить на отсутствие косточек.

3. Соединить в чаше блендера все ингредиенты и измельчить до кремовой массы.

4. Выложить в формочки.

5. Готовить на пару или в духовке на водяной бане 20 минут или в мультиварке, режим "пароварка", пока суфле не стабилизируется.

6. Дать остыть.

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