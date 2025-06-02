Как вкусно приготовить рыбу для ребенка: рецепт, который точно понравится
Если ваш ребенок не хочет есть рыбу, воспользуйтесь следующим рецептом. Речь идет о нежном и воздушном суфле, которое можно сделать из хека. У вас получится полноценное блюдо, которое не только вкусное, но и очень питательное.
О том, как вкусно приготовить хек для детей, рассказала эксперт по здоровому питанию Екатерина Браило (ketiv) на своей странице в Instagram. Понадобится минимум ингредиентов.
Ингредиенты:
- филе хека – 150-200 г
- морковь 1/2 средней
- лук 1/4 средней
- яйцо – 1 шт.
- сметана (20 %) – 1/2 ст.л.
- по желанию натуральные специи – щепотка
Способ приготовления:
1. Замороженный хек безопасно разморозить.
2. Отделить филе, внимательно проверить на отсутствие косточек.
3. Соединить в чаше блендера все ингредиенты и измельчить до кремовой массы.
4. Выложить в формочки.
5. Готовить на пару или в духовке на водяной бане 20 минут или в мультиварке, режим "пароварка", пока суфле не стабилизируется.
6. Дать остыть.
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