Как вкусно запечь ребрышки для детей, чтобы мясо было сочным и неострым: простой рецепт

Классические ребрышки в духовке – это достаточно жирное и калорийное блюдо. Но если вы планируете давать такое мясо детям, стоит сделать его более диетическим и не слишком острым, использовав правильные ингредиенты.

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Идея приготовления сочных запеченных ребрышек для детей опубликована на странице нутрициолога Марии Брылковской (mariya brylkovska) в Instagram. Понадобится всего пять ингредиентов.

Ингредиенты:

ребра свиные/телячьи – 1 кг.

копченая паприка

дижонская горчица – 1 ст.л.

томатный соус – 2 ст.л.

мед (для детей от 2-ух лет) – 1 ч.л.

Способ приготовления:

1. Ребра замариновать в масле и хорошо натереть паприкой.

2. Оставить на 15 минут.

3. Завернуть в фольгу и выпекать в разогретой духовке до 180 градусов 1,5 часа.

4. Для соуса смешать томатный соус, мед и горчицу.

5. Вынуть ребра, смазать соусом.

6. Поставить в духовку еще на 15 мин, но уже без верхнего слоя фольги.

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