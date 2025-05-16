Как вкусно запечь ребрышки для детей, чтобы мясо было сочным и неострым: простой рецепт
Классические ребрышки в духовке – это достаточно жирное и калорийное блюдо. Но если вы планируете давать такое мясо детям, стоит сделать его более диетическим и не слишком острым, использовав правильные ингредиенты.
Идея приготовления сочных запеченных ребрышек для детей опубликована на странице нутрициолога Марии Брылковской (mariya brylkovska) в Instagram. Понадобится всего пять ингредиентов.
Ингредиенты:
- ребра свиные/телячьи – 1 кг.
- копченая паприка
- дижонская горчица – 1 ст.л.
- томатный соус – 2 ст.л.
- мед (для детей от 2-ух лет) – 1 ч.л.
Способ приготовления:
1. Ребра замариновать в масле и хорошо натереть паприкой.
2. Оставить на 15 минут.
3. Завернуть в фольгу и выпекать в разогретой духовке до 180 градусов 1,5 часа.
4. Для соуса смешать томатный соус, мед и горчицу.
5. Вынуть ребра, смазать соусом.
6. Поставить в духовку еще на 15 мин, но уже без верхнего слоя фольги.
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