Как выбрать и подать хурму для ребенка: рекомендация эксперта

Сезон хурмы в разгаре. Такой плод обладает приятным вкусом, а также имеет много положительных свойств. Но в том, можно ли давать этот продукт деткам и в каком виде, нужно разобраться.

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О том, как выбрать хурму для ребенка рассказала нутрициолог Елена Сасадеуш (prukorm.tarilochku) в Instagram. Эксперт рассказала, в каком виде лучше давать плод, в зависимости от возраста.

Как выбрать хурму для ребенка

В магазинах и рынках чаще всего встречается японская хурма, которая бывает двух основных видов:

Хачия – хурма в форме желудя с терпким вкусом из-за высокого содержания танина. Чтобы избежать терпкости, хурму хачия рекомендуется употреблять только в зрелом или перезрелом виде. Ее отличает глянцевая темно-оранжево-красная кожура и темно-желтая мякоть с черными полосами, обычно без семян.

Фую – хурма круглой формы, похожей на томат, не вяжет и имеет более сладкий вкус. Кожица темно-оранжевая, мякоть светлее, а косточек или совсем нет, или очень мало.

Эксперт советует, что терпкая хурма не запрещена для детей, но некоторым детям может не понравиться вкус, что может сформировать негативное отношение к этой ягоде в будущем. Лучше выбирать хурму индивидуально, наблюдая за реакцией ребенка.

Является ли хурма аллергеном

Хурма не относится к распространенным аллергенам, однако, как и любой другой продукт, она может вызвать индивидуальную реакцию. Для первого знакомства с хурмой лучше дать ребенку небольшое количество и наблюдать за его реакцией. Хурма разрешена детям с 6 месяцев.

Как подавать хурму ребенку

Для детей от 6 месяцев: выбирайте мягкие плоды без косточек. Предлагайте хурму в виде большого брусочка, половинки без кожуры или пюре.

Для детей от 18 месяцев можно давать кусочки в форме кубиков без кожуры. При наличии моляров ребенку можно предлагать целую хурму, но лучше нарезать ее на удобные кусочки.

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