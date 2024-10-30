Как выбрать качественные вафли для ребенка: шпаргалка для родителей от эксперта

Все дети обожают сладкие вафли. Поэтому очень часто родители выбирают для перекуса малышей именно их. Это достаточно удобно приобрести готовое изделие и угостить ребенка, в сочетании с соком или другими любимыми напитками. Но далеко не все вафли безопасные.

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О том, как выбрать безвредные и вкусные вафли для ребенка рассказала эксперт по качеству продуктов Елена Сидоренко в комментарии для известного украинского телефедующего Константина Грубича. Материалом он поделился на своей странице в Facebook.

Обращайте внимание на состав

Выбирайте вафли от крафтовых производителей, не содержащих гидрогенизированных жиров. В качественных вафлях используют натуральное какао-масло или кокосовое масло, являющееся более безопасным вариантом для детского питания. Остерегайтесь вафель с большим содержанием гидрогенизированных жиров и сахара.

Аллергены в вафлях

Учитывайте возможные аллергены. Например, лучше избегать ореховых и шоколадных вафель для детей, заменяя их белыми вафлями с молочной начинкой, которые являются более безопасными.

Альтернативные подсластители

Сейчас многие производители предлагают вафли с минимальным содержанием сахара, где он заменен натуральным подсластителем. Такие варианты смело можно выбирать, потому что вы минимизируете количество сахара в рационе вашего ребенка.

Выбирайте вафли по внешнему виду

Качественные вафли имеют равномерный желтоватый цвет, четкий рисунок, ровный срез, без подгоревших пятен. Поверхность должна быть хорошо пропеченной, пористой. Начинка должна быть равномерной, маслянистой, без комочков.

Следите за актуальными нормами законодательства

В частности, ожидается введение запрета на использование гидрогенизированного пальмового масла в продуктах для школьного питания, что делает такое лакомство более полезным.

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