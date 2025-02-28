Какие напитки и сколько можно давать ребенку: шпаргалка для родителей

Екатерина Ягович
Моя столовая
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Какие напитки и сколько можно давать ребенку: шпаргалка для родителей

Сбалансированное питание ребенка включает в себя не только полезную пищу, но и правильный выбор напитков. Многие родители стремятся разнообразить рацион малыша, предлагая разные альтернативы воде. Особенно летом хочется освежить ребенка чем-нибудь прохладным, а зимой – согреть теплым напитком.

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О том, что можно пить малышам и в каком количестве, рассказали эксперты по prykorm ua на странице в Instagram. Далеко не все варианты подходят для детского организма.

Напитки для детей до 6 месяцев

Какие напитки и сколько можно давать ребенку: шпаргалка для родителей

На этом этапе единственным необходимым напитком для грудных детей является грудное молоко или адаптированная смесь. Дополнительная допойка водой не только не требуется, но и может быть вредной. Если же у ребенка нет обезвоживания, подтвержденного врачом, вводить воду раньше полугода не стоит.

Вода после 6 месяцев

Когда ребенок начинает получать прикорм, вода становится важным дополнением к рациону. Рекомендованное суточное количество – до 240 мл. Важно выбирать бутылированную детскую воду или очищенную питьевую воду, которая соответствует санитарным нормам. Открытая бутылка воды пригодна к потреблению не больше суток, после чего ее следует кипятить.

Какие напитки и сколько можно давать ребенку: шпаргалка для родителей

Напитки после 1 года

С этого возраста дети могут постепенно расширять ассортимент напитков, но все равно вода должна оставаться основным источником жидкости.

Молоко. Лучший вариант – пастеризованное или ультрапастеризованное молоко жирностью 2,5-3,2%. Рекомендуемая норма – 350-400 мл в день.

Растительное молоко. Если у ребенка есть непереносимость лактозы, можно предложить кокосовое, миндальное или соевое молоко без добавленного сахара. Важно помнить, что оно не заменяет коровье молоко по составу полезных веществ.

Какие напитки и сколько можно давать ребенку: шпаргалка для родителей

Кисломолочные продукты. Йогурт без добавок, кефир или ряженка – отличное дополнение к рациону. Они должны быть полножирными (2,5-4%).

Чай. Зеленый, черный и травяной чаи (кроме мяты и ромашки) лучше не давать детям до 2 лет. После этого возраста можно предлагать слабозаваренный чай без сахара.

Напитки, которых следует избегать

Газированные напитки. Они содержат много сахара и вредных добавок, поэтому лучше отложить их до подросткового возраста.

Кофе. Не рекомендуется детям минимум до 12 лет из-за высокого содержания кофеина.

Комбуча. Может содержать следы алкоголя, поэтому подходит только для детей старше 5 лет и только в пастеризованном виде.

Какие напитки и сколько можно давать ребенку: шпаргалка для родителей

Фруктовые соки. Даже натуральные соки содержат много свободных сахаров, поэтому их следует ограничивать. Гораздо полезнее предложить ребенку свежие фрукты.

Напитки со льдом (Slush). Из-за высокого содержания глицерина они могут вызвать дискомфорт у детей.

Какие напитки и сколько можно давать ребенку: шпаргалка для родителей

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