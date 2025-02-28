Какие напитки и сколько можно давать ребенку: шпаргалка для родителей

Сбалансированное питание ребенка включает в себя не только полезную пищу, но и правильный выбор напитков. Многие родители стремятся разнообразить рацион малыша, предлагая разные альтернативы воде. Особенно летом хочется освежить ребенка чем-нибудь прохладным, а зимой – согреть теплым напитком.

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О том, что можно пить малышам и в каком количестве, рассказали эксперты по prykorm ua на странице в Instagram. Далеко не все варианты подходят для детского организма.

Напитки для детей до 6 месяцев

На этом этапе единственным необходимым напитком для грудных детей является грудное молоко или адаптированная смесь. Дополнительная допойка водой не только не требуется, но и может быть вредной. Если же у ребенка нет обезвоживания, подтвержденного врачом, вводить воду раньше полугода не стоит.

Вода после 6 месяцев

Когда ребенок начинает получать прикорм, вода становится важным дополнением к рациону. Рекомендованное суточное количество – до 240 мл. Важно выбирать бутылированную детскую воду или очищенную питьевую воду, которая соответствует санитарным нормам. Открытая бутылка воды пригодна к потреблению не больше суток, после чего ее следует кипятить.

Напитки после 1 года

С этого возраста дети могут постепенно расширять ассортимент напитков, но все равно вода должна оставаться основным источником жидкости.

Молоко. Лучший вариант – пастеризованное или ультрапастеризованное молоко жирностью 2,5-3,2%. Рекомендуемая норма – 350-400 мл в день.

Растительное молоко. Если у ребенка есть непереносимость лактозы, можно предложить кокосовое, миндальное или соевое молоко без добавленного сахара. Важно помнить, что оно не заменяет коровье молоко по составу полезных веществ.

Кисломолочные продукты. Йогурт без добавок, кефир или ряженка – отличное дополнение к рациону. Они должны быть полножирными (2,5-4%).

Чай. Зеленый, черный и травяной чаи (кроме мяты и ромашки) лучше не давать детям до 2 лет. После этого возраста можно предлагать слабозаваренный чай без сахара.

Напитки, которых следует избегать

Газированные напитки. Они содержат много сахара и вредных добавок, поэтому лучше отложить их до подросткового возраста.

Кофе. Не рекомендуется детям минимум до 12 лет из-за высокого содержания кофеина.

Комбуча. Может содержать следы алкоголя, поэтому подходит только для детей старше 5 лет и только в пастеризованном виде.

Фруктовые соки. Даже натуральные соки содержат много свободных сахаров, поэтому их следует ограничивать. Гораздо полезнее предложить ребенку свежие фрукты.

Напитки со льдом (Slush). Из-за высокого содержания глицерина они могут вызвать дискомфорт у детей.

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