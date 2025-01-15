Какое полезное печенье приготовить для детей: идеально подойдет для перекуса в школу
Печенье – отличный вариант перекуса для ребенка в школу. Но очень важно сделать такой десерт по-настоящему полезным и питательным. Поэтому следует отказаться от муки, сахара и яиц.
Идея приготовления полезного печенья для детей на перекус в школу опубликована на странице фудблогера belqisvl в Instagram. Результат вас приятно удивит
Ингредиенты:
- спелый банан (большой) – 1 шт.
- семена – 120 г
- темный шоколад (80%) – 50 г
- корица или ваниль (по желанию) – 1 ч.л.
Способ приготовления:
1. В миске разомните банан вилкой до состояния пюре.
2. Добавьте семена сезама и корицу или ваниль (по желанию).
3. Тщательно перемешайте.
4. Выложите на противень, застеленный пергаментом, 8-10 печений.
5. В центре каждого сформируйте небольшое углубление для шоколада.
6. Выпекайте в предварительно разогретой духовке при температуре 180 градусов примерно 20 минут.
7. Тем временем растопите шоколад на водяной бане.
8. Заполните углубление в печенье растопленным шоколадом.
9. Поставьте печенье в холодное место на 5-10 минут, чтоб шоколад застыл.
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