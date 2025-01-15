Какое полезное печенье приготовить для детей: идеально подойдет для перекуса в школу

Печенье – отличный вариант перекуса для ребенка в школу. Но очень важно сделать такой десерт по-настоящему полезным и питательным. Поэтому следует отказаться от муки, сахара и яиц.

Видео дня

Идея приготовления полезного печенья для детей на перекус в школу опубликована на странице фудблогера belqisvl в Instagram. Результат вас приятно удивит

Ингредиенты:

спелый банан (большой) – 1 шт.

семена – 120 г

темный шоколад (80%) – 50 г

корица или ваниль (по желанию) – 1 ч.л.

Способ приготовления:

1. В миске разомните банан вилкой до состояния пюре.

2. Добавьте семена сезама и корицу или ваниль (по желанию).

3. Тщательно перемешайте.

4. Выложите на противень, застеленный пергаментом, 8-10 печений.

5. В центре каждого сформируйте небольшое углубление для шоколада.

6. Выпекайте в предварительно разогретой духовке при температуре 180 градусов примерно 20 минут.

7. Тем временем растопите шоколад на водяной бане.

8. Заполните углубление в печенье растопленным шоколадом.

9. Поставьте печенье в холодное место на 5-10 минут, чтоб шоколад застыл.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: