Какой торт приготовить маленькому ребенку на день рождения: простая и полезная идея праздничного десерта

День рождения ребенка – это всегда особое событие, которое хочется сделать незабываемым. Сладкий, нежный и в то же время полезный торт станет настоящим украшением праздничного стола. Предлагаем рецепт десерта, который не содержит вредных ингредиентов и подходит даже для самых маленьких гостей. Благодаря натуральным компонентам, таким как яблоки, курага и финики, этот торт обладает гармоничным вкусом и приносит пользу.

Видео дня

Идея приготовления полезного детского торта на день рождения опубликована на странице детской нутрициолога Екатерины Колесниченко (blw.babies) в Instagram. Прост в приготовлении, он станет настоящим праздничным сюрпризом для вашего малыша.

Ингредиенты для теста:

яблоки – 4 шт.

яйца – 2 шт.

корица

мука – 120 г (или 10 ст.л. с горкой)

разрыхлитель – 0,5 ч.л.

курага – 100 г

Ингредиенты для крема:

маскарпоне – 250 г

сливки 33% – 250 мл.

финики – 100 г

Способ приготовления:

1. Яблоки порезать и поставить вариться.

2. Курагу залить крутым кипятком на 10 минут.

3. В блендер положить готовые яблоки (сваренные до мягкости), яйца, корицу.

4. Взбить, добавить курагу.

5. Сбить все вместе до однородной консистенции.

6. Переложить в миску, постепенно добавить просеянную муку и разрыхлитель.

7. Осторожно перемешать.

8. Разъемную форму застелить пергаментом, смазать форму маслом.

9. Условно разделить тесто на 4 части.

10. Теперь выложить тесто тонким слоем – получится 4 коржа, которые мы выпекаем поочередно, так как тесто не поднимается и невозможно будет разрезать корж на несколько частей. Поэтому нужно делать тонкие лепешки сразу.

11. Выпекаем каждый корж в разогретой духовке 20 минут при температуре 180 градусов.

12. После приготовления следует дождаться, пока они остынут, прежде чем добавлять крем.

13. Для крема финики залить крутым кипятком на 10 минут.

14. Затем максимально взбить их блендером.

15. Миксером или блендером взбить сливки до пиков. Добавить маскарпоне, сбивать вместе.

16. Добавить массу из фиников. Сбить вместе.

17. Теперь следует положить в морозилку на 30 минут, прежде чем начать складывать торт.

18. Для начинки можно взять малину для компенсации сладкого вкуса ноткой свежести. Если ягоды заморожены, нужно их разморозить.

19. Собрать торт: крем по краям, ягоды внутри. Также полностью смазать торт кремом, выровнять.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: