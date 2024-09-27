Какую кашу приготовить ребенку на завтрак, чтобы он точно ел: вкусный и простой вариант

Екатерина Ягович
Моя столовая
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Какую кашу приготовить ребенку на завтрак, чтобы он точно ел: вкусный и простой вариант

Когда очередная попытка накормить ребенка кашей заканчивается безрезультатно – следует попробовать приготовить следующее блюдо. Пшенная каша имеет в составе много питательных веществ, которые необходимы организму. При этом, такая крупа может быть еще и очень вкусной, если совместить ее с правильными продуктами.

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Идея приготовления вкусной пшенной каши со сливочным маслом опубликована на странице фудблогера healthydemure в Instagram. Вам понадобится всего 5 простых ингредиентов.

Какую кашу приготовить ребенку на завтрак, чтобы он точно ел: вкусный и простой вариант

Ингредиенты:

  • пшено – 100 г
  • молоко – 400 мл.
  • вода – 200 мл
  • соль
  • сливочное масло

Способ приготовления:

Какую кашу приготовить ребенку на завтрак, чтобы он точно ел: вкусный и простой вариант

1. Пшено залить кипятком и оставить на 20 минут, чтобы пошла горечь.

2. Слить воду.

Какую кашу приготовить ребенку на завтрак, чтобы он точно ел: вкусный и простой вариант

3. Соединить молоко и воду.

4. Довести до кипения.

Какую кашу приготовить ребенку на завтрак, чтобы он точно ел: вкусный и простой вариант

5. Добавить соль и пшено.

6. Варить на медленном огне 10-15 минут.

Какую кашу приготовить ребенку на завтрак, чтобы он точно ел: вкусный и простой вариант

7. В конце добавить сливочное масло.

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