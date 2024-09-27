Какую кашу приготовить ребенку на завтрак, чтобы он точно ел: вкусный и простой вариант
Когда очередная попытка накормить ребенка кашей заканчивается безрезультатно – следует попробовать приготовить следующее блюдо. Пшенная каша имеет в составе много питательных веществ, которые необходимы организму. При этом, такая крупа может быть еще и очень вкусной, если совместить ее с правильными продуктами.
Идея приготовления вкусной пшенной каши со сливочным маслом опубликована на странице фудблогера healthydemure в Instagram. Вам понадобится всего 5 простых ингредиентов.
Ингредиенты:
- пшено – 100 г
- молоко – 400 мл.
- вода – 200 мл
- соль
- сливочное масло
Способ приготовления:
1. Пшено залить кипятком и оставить на 20 минут, чтобы пошла горечь.
2. Слить воду.
3. Соединить молоко и воду.
4. Довести до кипения.
5. Добавить соль и пшено.
6. Варить на медленном огне 10-15 минут.
7. В конце добавить сливочное масло.
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