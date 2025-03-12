Какую выпечку приготовить детям на Пасху: вкусная и оригинальная идея

Пасха – это не только праздник, исполненный традиций, но и отличный случай побаловать детей вкусной домашней выпечкой. Кроме традиционной пакхи, можно приготовить что-то оригинальное, что удивит малышей и создаст праздничное настроение. Одним из таких вариантов являются брошные зайчики – мягкие, нежные и вкусные. Их легко сделать дома, а сам процесс приготовления станет веселым занятием для всей семьи.

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Идея приготовления вкусных зайчиков детям на Пасху опубликована на странице фудблогера austrian cravings в Instagram. Дети точно будут в восторге от этой праздничной выпечки.

Ингредиенты:

мука – 600 г

молоко (теплое) – 250 мл.

сахар – 100 г

сливочное масло (мягкое) – 100 г

яйцо – 1 шт.

соль – 10 г

сухие дрожжи – 0,5 – 1 ч.л.

изюм или цукаты – для глаз

Способ приготовления:

1. В глубокую миску влить теплое молоко, добавить дрожжи, сахар и немного муки.

2. Перемешать и оставить на 10 минут, чтобы активировались дрожжи.

3. Добавить яйцо, соль и мягкое масло, тщательно перемешать.

4. Постепенно всыпать оставшуюся муку и замесить тесто.

5. Месить следует до получения гладкой, эластичной консистенции.

6. Накрыть миску полотенцем и оставить в теплом месте на 1-1,5 часа, пока тесто увеличится вдвое.

7. Тесто разделить на порционные кусочки весом примерно 80 г.

8. Сформировать из них шарики, накрыть полотенцем и оставить еще на 15 минут.

9. Придать форму зайчикам (можно сделать длинные "тельца", сформировать ушки).

10. Вставить изюм или цукаты вместо глаз.

11. Смазать фигурки взбитым яйцом и дать постоять еще 15 минут.

12. Разогреть духовку до 180 градусов.

13. Выпекать кроликов около 25 минут до золотистого цвета.

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