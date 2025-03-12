Какую выпечку приготовить детям на Пасху: вкусная и оригинальная идея
Пасха – это не только праздник, исполненный традиций, но и отличный случай побаловать детей вкусной домашней выпечкой. Кроме традиционной пакхи, можно приготовить что-то оригинальное, что удивит малышей и создаст праздничное настроение. Одним из таких вариантов являются брошные зайчики – мягкие, нежные и вкусные. Их легко сделать дома, а сам процесс приготовления станет веселым занятием для всей семьи.
Идея приготовления вкусных зайчиков детям на Пасху опубликована на странице фудблогера austrian cravings в Instagram. Дети точно будут в восторге от этой праздничной выпечки.
Ингредиенты:
- мука – 600 г
- молоко (теплое) – 250 мл.
- сахар – 100 г
- сливочное масло (мягкое) – 100 г
- яйцо – 1 шт.
- соль – 10 г
- сухие дрожжи – 0,5 – 1 ч.л.
- изюм или цукаты – для глаз
Способ приготовления:
1. В глубокую миску влить теплое молоко, добавить дрожжи, сахар и немного муки.
2. Перемешать и оставить на 10 минут, чтобы активировались дрожжи.
3. Добавить яйцо, соль и мягкое масло, тщательно перемешать.
4. Постепенно всыпать оставшуюся муку и замесить тесто.
5. Месить следует до получения гладкой, эластичной консистенции.
6. Накрыть миску полотенцем и оставить в теплом месте на 1-1,5 часа, пока тесто увеличится вдвое.
7. Тесто разделить на порционные кусочки весом примерно 80 г.
8. Сформировать из них шарики, накрыть полотенцем и оставить еще на 15 минут.
9. Придать форму зайчикам (можно сделать длинные "тельца", сформировать ушки).
10. Вставить изюм или цукаты вместо глаз.
11. Смазать фигурки взбитым яйцом и дать постоять еще 15 минут.
12. Разогреть духовку до 180 градусов.
13. Выпекать кроликов около 25 минут до золотистого цвета.
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