Кейк-попсы в виде тыкв: что приготовить детям на Геловин
Главный атрибут Геловина – это тыква. Поэтому именно в виде такого овоща можно сделать вкусные десерты детям на празднование. Прекрасной идеей будет приготовить атмосферные кейк-попсы, которые удобно раздать крупной компании ребятишек.
Идея приготовления тыквенных кейк-попсов для детей опубликована на странице фудблогера Дарьи Ивановой (eatme daily) в Instagram. Можно завернуть в прозрачную пленку – в таком виде удобно дарить изделие.
Ингредиенты для тыквенного теста:
- сливочное масло – 200 г
- сахар – 30 г
- яйца – 4 шт.
- тыквенное пюре – 120 г
- мука – 200 г
- разрыхлитель – 1 ч.л.
- корица – 1 ч.л.
- имбирь молотый – 1 ч.л.
- мускатный орех молотый – 1/2 ч.л.
- соль
Ингредиенты для крема:
- сливочное масло – 180 г
- вареное сгущенку – 125 г
Ингредиенты для глазури:
- белый шоколад – 300 г
- масло растительное без запаха – 30 г
- жирорастворимый краситель – по желанию
- посыпки кондитерские
Способ приготовления бисквита:
1. Сливочное масло комнатной температуры и сахар взбить миксером до пышности и побелки (5 минут).
2. По одному добавить яйца, каждый раз взбивая после каждого. Добавить тыквенное пюре (порезать тыкву кусками и запечь в духовке при температуре 170 градусов до готовности).
3. Взбить погружным блендером.
4. Вмешать миксером в тесто.
5. Отдельно просеять муку, смешать со всеми сухими ингредиентами, ввести в масляную смесь, перемешать до однородности на низкой скорости миксера.
6. Выложить на противень застеленный пергаментом, распределить и выпекать при температуре 160 градусов до готовности (проверить деревянной шпажкой).
7. Готовый бисквит оставить остывать и натереть на мелкую терку.
8. Для крема сливочное масло комнатной температуры взбить с помощью миксера до пышности и побеления. Добавить вареную сгущенку и снова взбить.
9. Крем смешать с крошками бисквита до однородности. Сформировать небольшие шарики.
10. Выложить на доску, застеленную пищевой пленкой, накрыть и поставить в морозилку минимум на 30 минут.
11. Для глазури шоколад растопить в микроволновке или на водяной бане (в микроволновке растапливать импульсами, периодически перемешивая, чтобы не перегреть).
12. Добавить масло, перемешать.
13. При желании добавить краситель, перемешать.
14. Достать шарики.
15. По одной: взять палочку, погрузить в шоколад, протолкнуть шарик, погрузить в шоколад, оставить остывать.
16. Посыпать присыпкой, пока шоколад не застыл.
17. Кейк-попсы хранить в холодильнике до момента подачи – это обязательно.
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