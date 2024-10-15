Кейк-попсы в виде тыкв: что приготовить детям на Геловин

Главный атрибут Геловина – это тыква. Поэтому именно в виде такого овоща можно сделать вкусные десерты детям на празднование. Прекрасной идеей будет приготовить атмосферные кейк-попсы, которые удобно раздать крупной компании ребятишек.

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Идея приготовления тыквенных кейк-попсов для детей опубликована на странице фудблогера Дарьи Ивановой (eatme daily) в Instagram. Можно завернуть в прозрачную пленку – в таком виде удобно дарить изделие.

Ингредиенты для тыквенного теста:

сливочное масло – 200 г

сахар – 30 г

яйца – 4 шт.

тыквенное пюре – 120 г

мука – 200 г

разрыхлитель – 1 ч.л.

корица – 1 ч.л.

имбирь молотый – 1 ч.л.

мускатный орех молотый – 1/2 ч.л.

соль

Ингредиенты для крема:

сливочное масло – 180 г

вареное сгущенку – 125 г

Ингредиенты для глазури:

белый шоколад – 300 г

масло растительное без запаха – 30 г

жирорастворимый краситель – по желанию

посыпки кондитерские

Способ приготовления бисквита:

1. Сливочное масло комнатной температуры и сахар взбить миксером до пышности и побелки (5 минут).

2. По одному добавить яйца, каждый раз взбивая после каждого. Добавить тыквенное пюре (порезать тыкву кусками и запечь в духовке при температуре 170 градусов до готовности).

3. Взбить погружным блендером.

4. Вмешать миксером в тесто.

5. Отдельно просеять муку, смешать со всеми сухими ингредиентами, ввести в масляную смесь, перемешать до однородности на низкой скорости миксера.

6. Выложить на противень застеленный пергаментом, распределить и выпекать при температуре 160 градусов до готовности (проверить деревянной шпажкой).

7. Готовый бисквит оставить остывать и натереть на мелкую терку.

8. Для крема сливочное масло комнатной температуры взбить с помощью миксера до пышности и побеления. Добавить вареную сгущенку и снова взбить.

9. Крем смешать с крошками бисквита до однородности. Сформировать небольшие шарики.

10. Выложить на доску, застеленную пищевой пленкой, накрыть и поставить в морозилку минимум на 30 минут.

11. Для глазури шоколад растопить в микроволновке или на водяной бане (в микроволновке растапливать импульсами, периодически перемешивая, чтобы не перегреть).

12. Добавить масло, перемешать.

13. При желании добавить краситель, перемешать.

14. Достать шарики.

15. По одной: взять палочку, погрузить в шоколад, протолкнуть шарик, погрузить в шоколад, оставить остывать.

16. Посыпать присыпкой, пока шоколад не застыл.

17. Кейк-попсы хранить в холодильнике до момента подачи – это обязательно.

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