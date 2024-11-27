Коктейль 'Сникерс' для детей: идеальный зимний напиток, который следует приготовить на каникулах

Любимое занятие детей на каникулах – смотреть мультики по телевизору и на падающий снег за окном. Прекрасным дополнением такой атмосферы станет вкусный домашний коктейль "Сникерс". Вы легко сможете его приготовить из простых ингредиентов.

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Идея приготовления коктейля "Сникерс" для детей опубликована на кулинарной странице home cooking в Instagram. Указанное количество ингредиентов рассчитано на 2 чашки.

Ингредиенты на 2 чашки:

молоко – 700 мл.

паста нутелла – 2 ст.л.

сникерс маленький – 1 шт.

взбитые сливки для декора – по желанию

Способ приготовления:

1. Мелко нарезать сникерс.

2. Добавить его в молоко.

3. Добавить нутеллу.

4. Взбить блендером до однородности.

5. Украсить коктейль сверху взбитыми сливками.

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