Конфеты "Звездное сияние" в домашних условиях для детей: получатся вкуснее магазинных
Конфеты "Звездное сияние" – десерт, родом из детства. Для того чтобы вспомнить любимый вкус, совсем не обязательно ходить в магазин. Такие сладости можно легко приготовить в домашних условиях.
Идея приготовления домашних конфет "Звездное сияние" опубликована на странице фудблогера bakebread.ua в Instagram. Понадобятся совершенно простые ингредиенты.
Ингридиенты:
- сливочное масло – 50 г
- манка – 100 г
- вода – 120 г
- какао – 20 г
- сухое молоко – 20 г
- сахар – 50 г (можно 70, если любите слаще)
- корица – 0,5 ч.л.
- арахисовая паста – 50 г
- вафельные листы или готовые вафли с начинкой для осыпания
Способ приготовления:
1. Растопить масло, добавить манк.
2. Замешивать, пока манка не поглотит масло.
3. Снять с огня.
4. К воде добавить все сухие ингредиенты, и влить в манку.
5. Вернуть все на огонь и помешивая мин. 5 варим до загустения.
6. Снять с огня, дать остыть и добавить арахисовую пасту.
7. Сформировать конусы и обвалять в вафельных крошках.
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