Конфеты 'Звездное сияние' в домашних условиях для детей: получатся вкуснее магазинных

Конфеты "Звездное сияние" – десерт, родом из детства. Для того чтобы вспомнить любимый вкус, совсем не обязательно ходить в магазин. Такие сладости можно легко приготовить в домашних условиях.

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Идея приготовления домашних конфет "Звездное сияние" опубликована на странице фудблогера bakebread.ua в Instagram. Понадобятся совершенно простые ингредиенты.

Ингридиенты:

сливочное масло – 50 г

манка – 100 г

вода – 120 г

какао – 20 г

сухое молоко – 20 г

сахар – 50 г (можно 70, если любите слаще)

корица – 0,5 ч.л.

арахисовая паста – 50 г

вафельные листы или готовые вафли с начинкой для осыпания

Способ приготовления:

1. Растопить масло, добавить манк.

2. Замешивать, пока манка не поглотит масло.

3. Снять с огня.

4. К воде добавить все сухие ингредиенты, и влить в манку.

5. Вернуть все на огонь и помешивая мин. 5 варим до загустения.

6. Снять с огня, дать остыть и добавить арахисовую пасту.

7. Сформировать конусы и обвалять в вафельных крошках.

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