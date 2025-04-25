Конфеты "Звездное сияние" в домашних условиях для детей: получатся вкуснее магазинных

Екатерина Ягович
Моя столовая
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Конфеты 'Звездное сияние' в домашних условиях для детей: получатся вкуснее магазинных

Конфеты "Звездное сияние" – десерт, родом из детства. Для того чтобы вспомнить любимый вкус, совсем не обязательно ходить в магазин. Такие сладости можно легко приготовить в домашних условиях.

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Идея приготовления домашних конфет "Звездное сияние" опубликована на странице фудблогера bakebread.ua в Instagram. Понадобятся совершенно простые ингредиенты.

Конфеты "Звездное сияние" в домашних условиях для детей: получатся вкуснее магазинных

Ингридиенты:

  • сливочное масло – 50 г
  • манка – 100 г
  • вода – 120 г
  • какао – 20 г
  • сухое молоко – 20 г
  • сахар – 50 г (можно 70, если любите слаще)
  • корица – 0,5 ч.л.
  • арахисовая паста – 50 г
  • вафельные листы или готовые вафли с начинкой для осыпания

Способ приготовления:

Конфеты "Звездное сияние" в домашних условиях для детей: получатся вкуснее магазинных

1. Растопить масло, добавить манк.

2. Замешивать, пока манка не поглотит масло.

Конфеты "Звездное сияние" в домашних условиях для детей: получатся вкуснее магазинных

3. Снять с огня.

4. К воде добавить все сухие ингредиенты, и влить в манку.

Конфеты "Звездное сияние" в домашних условиях для детей: получатся вкуснее магазинных

5. Вернуть все на огонь и помешивая мин. 5 варим до загустения.

6. Снять с огня, дать остыть и добавить арахисовую пасту.

Конфеты "Звездное сияние" в домашних условиях для детей: получатся вкуснее магазинных

7. Сформировать конусы и обвалять в вафельных крошках.

Конфеты "Звездное сияние" в домашних условиях для детей: получатся вкуснее магазинных

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