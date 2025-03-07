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Легкий кус-кус с мясом и овощами на обед: как приготовить
Обед для детей должен быть достаточно легким и питательным. На этот случай отлично подходит кус-кус. Его можно сочетать с разными овощами, а также диетическим мясом.
Идея приготовления кус-куса с мясом и овощами опубликована на кулинарной странице prukorm market в Instagram. Можно добавить немного излюбленных специй для лучшего вкуса.
Ингредиенты:
- лук – 1 шт.
- морковь – 1 шт.
- мясо – 200 г
- томатное пюре – 70 г
- кус-кус – 300 г
- вода – 600 мл.
- специи – по вкусу
Способ приготовления:
1. На растительном масле обжарить лук, туда же добавить морковь.
2. Добавить томатное пюре.
3. Добавить мясо, засыпать кус-кус.
4. Всё хорошо перемешать.
5. Все это выложить в кастрюлю и добавить воду.
6. Варить до готовности.
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