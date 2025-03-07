Легкий кус-кус с мясом и овощами на обед: как приготовить

Обед для детей должен быть достаточно легким и питательным. На этот случай отлично подходит кус-кус. Его можно сочетать с разными овощами, а также диетическим мясом.

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Идея приготовления кус-куса с мясом и овощами опубликована на кулинарной странице prukorm market в Instagram. Можно добавить немного излюбленных специй для лучшего вкуса.

Ингредиенты:

лук – 1 шт.

морковь – 1 шт.

мясо – 200 г

томатное пюре – 70 г

кус-кус – 300 г

вода – 600 мл.

специи – по вкусу

Способ приготовления:

1. На растительном масле обжарить лук, туда же добавить морковь.

2. Добавить томатное пюре.

3. Добавить мясо, засыпать кус-кус.

4. Всё хорошо перемешать.

5. Все это выложить в кастрюлю и добавить воду.

6. Варить до готовности.

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