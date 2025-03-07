Легкий кус-кус с мясом и овощами на обед: как приготовить

Екатерина Ягович
Моя столовая
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Легкий кус-кус с мясом и овощами на обед: как приготовить

Обед для детей должен быть достаточно легким и питательным. На этот случай отлично подходит кус-кус. Его можно сочетать с разными овощами, а также диетическим мясом.

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Идея приготовления кус-куса с мясом и овощами опубликована на кулинарной странице prukorm market в Instagram. Можно добавить немного излюбленных специй для лучшего вкуса.

Легкий кус-кус с мясом и овощами на обед: как приготовить

Ингредиенты:

  • лук – 1 шт.
  • морковь – 1 шт.
  • мясо – 200 г
  • томатное пюре – 70 г
  • кус-кус – 300 г
  • вода – 600 мл.
  • специи – по вкусу

Способ приготовления:

Легкий кус-кус с мясом и овощами на обед: как приготовить

1. На растительном масле обжарить лук, туда же добавить морковь.

Легкий кус-кус с мясом и овощами на обед: как приготовить

2. Добавить томатное пюре.

Легкий кус-кус с мясом и овощами на обед: как приготовить

3. Добавить мясо, засыпать кус-кус.

Легкий кус-кус с мясом и овощами на обед: как приготовить

4. Всё хорошо перемешать.

Легкий кус-кус с мясом и овощами на обед: как приготовить

5. Все это выложить в кастрюлю и добавить воду.

Легкий кус-кус с мясом и овощами на обед: как приготовить

6. Варить до готовности.

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