Ленивое печенье в виде кроликов из слоеного теста: быстрый и вкусный рецепт
Если хочется приготовить что-нибудь вкусное детям, но нет времени долго стоять на кухне, этот рецепт станет настоящей находкой. Слоеное тесто, немного сахара и минимум усилий – и вы получите хрустящее, ароматное печенье в форме кроликов. Такой десерт идеально подойдет для весеннего сезона, Пасхи или просто для уютного чаепития. Его можно готовить вместе с детьми – процесс формирования печенья очень простой и интересный.
Идея приготовления вкусного печенья в виде кроликов поделилась фудблогер с ником anniekaly в Instagram. А благодаря оригинальной подаче такая выпечка станет украшением любого праздничного стола.
Ингредиенты:
- 1 пласт слоеного теста
- 1 час.л. коричневого сахара
- 2 ч.л. белого сахара
- ванильная глазурь сахарная паста или шоколад для декора
Способ приготовления:
1. Раскатать слоеное тесто на ровной поверхности.
2. Посыпать смесью белого и коричневого сахара, слегка прижать, чтобы сахар закрепился.
3. Сложить тесто в виде сердец, чтобы получить форму кроличьих ушек.
4. Выпекать в разогретой до 200 градусов духовке примерно 15 минут, пока печенье не станет золотистым.
5. После охлаждения украсить ванильной глазурью и сделать глаза из сахарной пасты или растопленного шоколада.
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