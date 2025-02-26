Ленивое печенье в виде кроликов из слоеного теста: быстрый и вкусный рецепт

Если хочется приготовить что-нибудь вкусное детям, но нет времени долго стоять на кухне, этот рецепт станет настоящей находкой. Слоеное тесто, немного сахара и минимум усилий – и вы получите хрустящее, ароматное печенье в форме кроликов. Такой десерт идеально подойдет для весеннего сезона, Пасхи или просто для уютного чаепития. Его можно готовить вместе с детьми – процесс формирования печенья очень простой и интересный.

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Идея приготовления вкусного печенья в виде кроликов поделилась фудблогер с ником anniekaly в Instagram. А благодаря оригинальной подаче такая выпечка станет украшением любого праздничного стола.

Ингредиенты:

1 пласт слоеного теста

1 час.л. коричневого сахара

2 ч.л. белого сахара

ванильная глазурь сахарная паста или шоколад для декора

Способ приготовления:

1. Раскатать слоеное тесто на ровной поверхности.

2. Посыпать смесью белого и коричневого сахара, слегка прижать, чтобы сахар закрепился.

3. Сложить тесто в виде сердец, чтобы получить форму кроличьих ушек.

4. Выпекать в разогретой до 200 градусов духовке примерно 15 минут, пока печенье не станет золотистым.

5. После охлаждения украсить ванильной глазурью и сделать глаза из сахарной пасты или растопленного шоколада.

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