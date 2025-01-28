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Ленивые банановые палочки детям на перекус: готовятся проще классических блинов
Банановые палочки – блюдо, которое идеально подходит для занятых родителей. Изделия получаются нежными, ароматными и аппетитными. Они отлично подходят как перекус дома или в дороге. Благодаря простоте приготовления, с этим рецептом справится даже новичок.
Идея приготовления быстрых банановых палочек опубликована на странице фудблогера с ником karoli li2 в Instagram. Дети их обожают.
Ингредиенты:
- яйцо – 1 шт.
- детский сырок – 1 ст. л.
- банан – 1 шт.
Способ приготовления :
1. Смешайте яйцо и детский творожок.
2. Добавьте манку.
3. Все хорошо перемешайте.
4. Банан нарежьте на ломтики.
5. Уложите в силиконовые формы.
6. Залить формы тестом.
7. Отправить в духовку на 25 минут.
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