Ленивые банановые палочки детям на перекус: готовятся проще классических блинов

Банановые палочки – блюдо, которое идеально подходит для занятых родителей. Изделия получаются нежными, ароматными и аппетитными. Они отлично подходят как перекус дома или в дороге. Благодаря простоте приготовления, с этим рецептом справится даже новичок.

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Идея приготовления быстрых банановых палочек опубликована на странице фудблогера с ником karoli li2 в Instagram. Дети их обожают.

Ингредиенты:

яйцо – 1 шт.

детский сырок – 1 ст. л.

банан – 1 шт.

Способ приготовления :

1. Смешайте яйцо и детский творожок.

2. Добавьте манку.

3. Все хорошо перемешайте.

4. Банан нарежьте на ломтики.

5. Уложите в силиконовые формы.

6. Залить формы тестом.

7. Отправить в духовку на 25 минут.

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