Ленивые гренки с сыром в духовке: детям точно понравится

Гренки – это беспроигрышный вариант перекуса для детей. Они не будут жирными, если запекать хлеб в духовке. Также можно добавить много натертого творога сверху – это очень вкусно.

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Идея приготовления ленивых гренок с сыром в духовке для детей опубликована на странице фудблогера Екатерины с ником kathycoooks в Instagram. Это очень быстро и аппетитно.

Ингредиенты:

хлеб – 6 кусочков

яйца – 2 шт.

молоко – 50 мл.

соль/прованские травы – по вкусу

сыр кисломолочный – 90 г

сыр моцарелла – 100 г

зелень – по вкусу

Способ приготовления:

1. Яйца совместить с молоком, солью и прованскими травами.

2. Отлично перемешать.

3. Хлеб обмочить в яичной смеси и выложить пергамент.

4. Сверху добавить кисломолочный творог и натертый сыр.

5. Посыпать зеленью.

6. Поставить в предварительно разогретую духовку до 180 градусов на 15 минут.

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