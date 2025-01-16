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Ленивые гренки с сыром в духовке: детям точно понравится
Гренки – это беспроигрышный вариант перекуса для детей. Они не будут жирными, если запекать хлеб в духовке. Также можно добавить много натертого творога сверху – это очень вкусно.
Идея приготовления ленивых гренок с сыром в духовке для детей опубликована на странице фудблогера Екатерины с ником kathycoooks в Instagram. Это очень быстро и аппетитно.
Ингредиенты:
- хлеб – 6 кусочков
- яйца – 2 шт.
- молоко – 50 мл.
- соль/прованские травы – по вкусу
- сыр кисломолочный – 90 г
- сыр моцарелла – 100 г
- зелень – по вкусу
Способ приготовления:
1. Яйца совместить с молоком, солью и прованскими травами.
2. Отлично перемешать.
3. Хлеб обмочить в яичной смеси и выложить пергамент.
4. Сверху добавить кисломолочный творог и натертый сыр.
5. Посыпать зеленью.
6. Поставить в предварительно разогретую духовку до 180 градусов на 15 минут.
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