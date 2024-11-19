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Ленивые слоеные улитки с яблоками: как приготовить элементарный десерт для ребенка
Если у вас есть слоеное тесто – можно легко и быстро приготовить вкусный десерт для детей. Для начинки отлично подойдут яблоки. А настоящего осеннего и уютного аромата придаст корица.
Идея приготовления сладких улиток с яблоком опубликована на странице фудблогера what apples eat в Instagram. Вам понадобится всего четыре ингредиента.
Ингредиенты:
- слоеное тесто – (пачка 275 г на 6 улиток)
- сахар
- корица
- яблоки
Способ приготовления:
1. Тесто разрезать на 6 полосок, примерно по 6 сантиметров в ширину.
2. Тесто посыпать сахаром и корицей.
3. Из яблок вырезать сердцевину, нарезать тоненько.
4. Выложить вдоль полоски теста.
5. Закрутить тесто у улитки.
6. Выложить в форму для кексов.
7. Выпекать 25 минут при температуре 190 градусов.
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