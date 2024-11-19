Ленивые слоеные улитки с яблоками: как приготовить элементарный десерт для ребенка

Екатерина Ягович
Моя столовая
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Ленивые слоеные улитки с яблоками: как приготовить элементарный десерт для ребенка

Если у вас есть слоеное тесто – можно легко и быстро приготовить вкусный десерт для детей. Для начинки отлично подойдут яблоки. А настоящего осеннего и уютного аромата придаст корица.

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Идея приготовления сладких улиток с яблоком опубликована на странице фудблогера what apples eat в Instagram. Вам понадобится всего четыре ингредиента.

Ленивые слоеные улитки с яблоками: как приготовить элементарный десерт для ребенка

Ингредиенты:

  • слоеное тесто – (пачка 275 г на 6 улиток)
  • сахар
  • корица
  • яблоки

Способ приготовления:

Ленивые слоеные улитки с яблоками: как приготовить элементарный десерт для ребенка

1. Тесто разрезать на 6 полосок, примерно по 6 сантиметров в ширину.

2. Тесто посыпать сахаром и корицей.

Ленивые слоеные улитки с яблоками: как приготовить элементарный десерт для ребенка

3. Из яблок вырезать сердцевину, нарезать тоненько.

4. Выложить вдоль полоски теста.

Ленивые слоеные улитки с яблоками: как приготовить элементарный десерт для ребенка

5. Закрутить тесто у улитки.

6. Выложить в форму для кексов.

Ленивые слоеные улитки с яблоками: как приготовить элементарный десерт для ребенка

7. Выпекать 25 минут при температуре 190 градусов.

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