Ленивые слоеные улитки с яблоками: как приготовить элементарный десерт для ребенка

Если у вас есть слоеное тесто – можно легко и быстро приготовить вкусный десерт для детей. Для начинки отлично подойдут яблоки. А настоящего осеннего и уютного аромата придаст корица.

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Идея приготовления сладких улиток с яблоком опубликована на странице фудблогера what apples eat в Instagram. Вам понадобится всего четыре ингредиента.

Ингредиенты:

слоеное тесто – (пачка 275 г на 6 улиток)

сахар

корица

яблоки

Способ приготовления:

1. Тесто разрезать на 6 полосок, примерно по 6 сантиметров в ширину.

2. Тесто посыпать сахаром и корицей.

3. Из яблок вырезать сердцевину, нарезать тоненько.

4. Выложить вдоль полоски теста.

5. Закрутить тесто у улитки.

6. Выложить в форму для кексов.

7. Выпекать 25 минут при температуре 190 градусов.

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