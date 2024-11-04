Ленивые вареники на завтрак: с чем подать, чтобы ребенку было вкуснее

Ленивые вареники – отличное блюдо на завтрак для детей. С такими изделиями вы сэкономите время на приготовлении пищи и не придется долго стоять на кухне. Вместо сахара вкусно добавить мед, а на готовые горячие изделия можно положить масло.

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Идея приготовления ленивых вареников для детей на завтрак опубликована на странице фудблогера Анастасии с ником healthydemure в Instagram. Все очень просто.

Ингредиенты:

кисломолочный творог – 200 г

яйца – 1 шт.

мед – 1-2 ч.л.

мука – 2-3 ст.л. (смотреть по консистенции, тесто должно быть пластичным)

щепотка ванилина

Способ приготовления:

1. Все ингредиенты хорошо смешать ложкой и взбить до однородности миксером.

2. Сформировать ленивые вареники.

3. Варить в кипящей подсоленной воде 3 минуты.

4. Достать и выложить в миску.

5. Добавить сливочное масло по желанию.

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