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Ленивые вареники на завтрак: с чем подать, чтобы ребенку было вкуснее
Ленивые вареники – отличное блюдо на завтрак для детей. С такими изделиями вы сэкономите время на приготовлении пищи и не придется долго стоять на кухне. Вместо сахара вкусно добавить мед, а на готовые горячие изделия можно положить масло.
Идея приготовления ленивых вареников для детей на завтрак опубликована на странице фудблогера Анастасии с ником healthydemure в Instagram. Все очень просто.
Ингредиенты:
- кисломолочный творог – 200 г
- яйца – 1 шт.
- мед – 1-2 ч.л.
- мука – 2-3 ст.л. (смотреть по консистенции, тесто должно быть пластичным)
- щепотка ванилина
Способ приготовления:
1. Все ингредиенты хорошо смешать ложкой и взбить до однородности миксером.
2. Сформировать ленивые вареники.
3. Варить в кипящей подсоленной воде 3 минуты.
4. Достать и выложить в миску.
5. Добавить сливочное масло по желанию.
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