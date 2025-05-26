Лучше привычного мороженого: как приготовить вкусный бананово-клубничный сорбет для детей

Екатерина Ягович
Моя столовая
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Лучше привычного мороженого: как приготовить вкусный бананово-клубничный сорбет для детей

Сорбет – вкусное мороженое, которое готовится без молока и яиц. Особенно актуальным оно будет для детей, потому что в составе только натуральные фрукты. А в качестве подсластителя можно использовать мед.

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Идея приготовления вкусного бананово-клубничного сорбета опубликована на странице известного украинского шеф-повара Владимира Ярославского (yaroslavskyi vova) в Instagram. Понадобится всего четыре ингредиента.

Лучше привычного мороженого: как приготовить вкусный бананово-клубничный сорбет для детей

Ингредиенты для бананово-клубничного сорбета:

  • небольшие бананы – 2 шт.
  • клубника – 200 г
  • лимонный сок
  • мед – примерно 40-50 г

Способ приготовления:

Лучше привычного мороженого: как приготовить вкусный бананово-клубничный сорбет для детей

1. Очищенный банан нарезать тоненько.

Лучше привычного мороженого: как приготовить вкусный бананово-клубничный сорбет для детей

2. Клубнику почистить, выложить слоями.

Лучше привычного мороженого: как приготовить вкусный бананово-клубничный сорбет для детей

3. Полить медом и лимонным соком.

4. Немножко прижать, чтобы смесь была плотно выложена в стакан.

Лучше привычного мороженого: как приготовить вкусный бананово-клубничный сорбет для детей

5. Замораживать примерно 12 часов при температуре -19°C и пропустить через мороженицу.

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