Медяник для детей, который готовили в семье Ивана Франко: уникальный рецепт
Среди многочисленных кулинарных традиций семьи Франко особое место занимает рецепт именинного медяника. Его создала Ольга Франко-Хоружинская – жена великого писателя Ивана Франко. Этот пирог готовился специально для детей на дне рождения и именины, оставляя теплые воспоминания и олицетворяя уют домашнего очага.
Об уникальном рецепте медника для детей рассказала исследовательница и автор книги "Кухня Франкового дома" Наталья Тихолоз. Все ингредиенты очень просты и всегда есть на кухне.
История рецепта
Оригинальный рецепт медяника был впервые опубликован дочерью Ивана Франко Анной Франко-Ключко в канадском женском журнале "Наша жизнь". Она вспоминала этот пирог как любимое угощение детских праздников, которое искусно готовила ее мать. Этот рецепт стал символом кулинарного наследия семьи Франко, а также сохранение традиций среди украинцев даже за пределами родины.
Ингредиенты
- мука пшеничная – 300 г.
- мед – 200 г (лучше жидкий, но можно растопить кристаллизованный)
- сахар – 100 г.
- молоко – 150 мл.
- яйца куриные – 3 шт.
- сода пищевая – 1 ч. л. (тушить уксусом).
- специи: корица – 1 ч. л., имбирь – 0,5 ч. л., гвоздика – щепотка.
- сливочное масло – 50 г (растопленное).
Способ приготовления:
1. Для основания в большой миске взбить яйца с сахаром до рыхлой консистенции.
2. Постепенно добавить мед и растопленное сливочное масло, продолжая взбивать.
3. Просеять муку, смешать ее с содой и специями.
4. Постепенно добавить сухую смесь к яично-медовому основанию, поочередно добавляя молоко.
5. Тщательно перемешать, чтобы избежать комочков.
6. Разогреть духовку до 180 градусов. Вылить тесто в форму, смазанную маслом или застеленную пергаментом.
7. Выпекать в течение 35-40 минут, пока пирог не приобретет золотистый цвет.
8. Готовность проверить деревянной палочкой – она должна быть сухой после прокалывания.
9. Медовик охладить в форме, а затем выложить на решетку.
10. При желании украсить сахарной пудрой или медовой глазурью.
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