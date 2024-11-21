Медяник для детей, который готовили в семье Ивана Франко: уникальный рецепт

Среди многочисленных кулинарных традиций семьи Франко особое место занимает рецепт именинного медяника. Его создала Ольга Франко-Хоружинская – жена великого писателя Ивана Франко. Этот пирог готовился специально для детей на дне рождения и именины, оставляя теплые воспоминания и олицетворяя уют домашнего очага.

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Об уникальном рецепте медника для детей рассказала исследовательница и автор книги "Кухня Франкового дома" Наталья Тихолоз. Все ингредиенты очень просты и всегда есть на кухне.

История рецепта

Оригинальный рецепт медяника был впервые опубликован дочерью Ивана Франко Анной Франко-Ключко в канадском женском журнале "Наша жизнь". Она вспоминала этот пирог как любимое угощение детских праздников, которое искусно готовила ее мать. Этот рецепт стал символом кулинарного наследия семьи Франко, а также сохранение традиций среди украинцев даже за пределами родины.

Ингредиенты

мука пшеничная – 300 г.

мед – 200 г (лучше жидкий, но можно растопить кристаллизованный)

сахар – 100 г.

молоко – 150 мл.

яйца куриные – 3 шт.

сода пищевая – 1 ч. л. (тушить уксусом).

специи: корица – 1 ч. л., имбирь – 0,5 ч. л., гвоздика – щепотка.

сливочное масло – 50 г (растопленное).

Способ приготовления:

1. Для основания в большой миске взбить яйца с сахаром до рыхлой консистенции.

2. Постепенно добавить мед и растопленное сливочное масло, продолжая взбивать.

3. Просеять муку, смешать ее с содой и специями.

4. Постепенно добавить сухую смесь к яично-медовому основанию, поочередно добавляя молоко.

5. Тщательно перемешать, чтобы избежать комочков.

6. Разогреть духовку до 180 градусов. Вылить тесто в форму, смазанную маслом или застеленную пергаментом.

7. Выпекать в течение 35-40 минут, пока пирог не приобретет золотистый цвет.

8. Готовность проверить деревянной палочкой – она должна быть сухой после прокалывания.

9. Медовик охладить в форме, а затем выложить на решетку.

10. При желании украсить сахарной пудрой или медовой глазурью.

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