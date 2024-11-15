Мегасвкусные пончики с карамелью: если не знаете, как порадовать ребенка осенним утром
Пончики с карамелью – это настоящий взрыв сладких вкусов. Для детей такой десерт станет беспроигрышным. Изделия привлекут внимание золотистым тестом и блестящей карамелью. А внутри очень нежный заварной крем.
Идея приготовления сладких пончиков с карамелью для детей опубликована на странице известного украинского шеф-повара Эктора Хименеса-Браво (hectorjimenezbravo) в Instagram. К процессу можно привлечь малышей.
Ингредиенты для теста:
- молоко теплое – 100 г
- дрожжи сухие – 1,5 ч.л.
- мука пшеничная – 260-300 г;
- соль – 0,5 ч.л.
- сахар – 50 г
- яйца куриные – 1 шт.
- сливочное масло – 50 г.
Ингредиенты для заварного крема с ванилью:
- молоко – 300 г
- яйца куриные – 1 шт.
- крахмал кукурузный – 20 г;
- ванильный сахар – 8 г
- сахар – 30 г
Ингредиенты для карамели:
- сахар – 200 г;
- вода – 100 мл.
Способ приготовления:
1. В чаше смешать все составляющие и замешать тесто. Оно должно быть мягким на ощупь. При необходимости добавить муки, чтобы можно было сформировать шарик.
2. Для поднятия тесто перекладываем в миску, накрываем пленкой.
3. В микроволновку ставим маленькую миску с водой и ставим на 2 мин на подогрев. Теперь сюда можно поставить тесто для поднятия.
4. Раскатываем приподнятое тесто, слоем до 1 см. Вырезаем кольцом пончики. Накрываем пленкой на 10-15 мин для того чтобы подошло.
5. Жарим в большом количестве растительного масла при температуре 170-180° по 2 минуты с каждой стороны.
6. Сахар, яйцо, крахмал и ванильный сахар смешать в чаше с помощью венчика.
7. Молоко подогреть до парения. Влить в сахарную яичную массу и перемешать. Перелить в сотейник и заварить крем. Охладить, накрыв пленкой, чтобы она касалась крема.
8. Начинить пончики.
9. Воду с сахаром смешать в сотейнике и нагреть на среднем огне до 170-175°.
10. Одной стороной осторожно погрузить пончики в карамель.
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