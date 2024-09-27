Мини-блины, которые поместятся в школьный ланчбокс: как приготовить без проблем

Блинчики – это отличная идея для ланчбокса ребенку в школу. Они достаточно сытны и питательны. Можно в дополнение положить всевозможные фрукты, любимый джем. А для того, чтобы изделия было удобно транспортировать, лучше всего приготовить их в мини формате.

Видео дня

Идеей ланчбокса с блинами на четвертый день недели поделилась эксперт по детскому питанию Рэйчал Стрелинг (thelunchbox.mama). Тесто для изделий максимально простое и из дотупных ингредиентов.

Ингредиенты:

мука – 150 г

разрыхлитель – 1 ч.л.

молоко – 150 мл.

яйца – 1 шт.

Способ приготовления:

1. Смешайте муку и разрыхлитель в маленькой миске.

2. Налейте молоко в отдельную емкость, добавьте яйцо.

3. Взбейте все это вместе.

4. Вылейте влажную смесь в сухую и взбейте вместе, пока тесто не станет однородным и не останется комочков.

5. Разогрейте сковороду с антипригарным покрытием на среднем/сильном огне и дайте ей нагреться примерно минуту.

6. Добавьте немного сливочного масла или растительного и распределите по поверхности, затем вылейте небольшие кружочки теста на сковородку.

7. Жарьте около минуты

8. Когда края станут выглядеть готовыми, загляните под них, чтобы убедиться, что они слегка подрумянились.

9. Переверните и готовьте еще минуту с другой стороны, а затем положите на решетку для охлаждения.

10. Именно в холодном виде блины лучше всего класть в ланчбокс.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: