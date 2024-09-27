Мини-блины, которые поместятся в школьный ланчбокс: как приготовить без проблем

Екатерина Ягович
Моя столовая
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Мини-блины, которые поместятся в школьный ланчбокс: как приготовить без проблем

Блинчики – это отличная идея для ланчбокса ребенку в школу. Они достаточно сытны и питательны. Можно в дополнение положить всевозможные фрукты, любимый джем. А для того, чтобы изделия было удобно транспортировать, лучше всего приготовить их в мини формате.

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Идеей ланчбокса с блинами на четвертый день недели поделилась эксперт по детскому питанию Рэйчал Стрелинг (thelunchbox.mama). Тесто для изделий максимально простое и из дотупных ингредиентов.

Мини-блины, которые поместятся в школьный ланчбокс: как приготовить без проблем

Ингредиенты:

  • мука – 150 г
  • разрыхлитель – 1 ч.л.
  • молоко – 150 мл.
  • яйца – 1 шт.

Способ приготовления:

Мини-блины, которые поместятся в школьный ланчбокс: как приготовить без проблем

1. Смешайте муку и разрыхлитель в маленькой миске.

2. Налейте молоко в отдельную емкость, добавьте яйцо.

3. Взбейте все это вместе.

Мини-блины, которые поместятся в школьный ланчбокс: как приготовить без проблем

4. Вылейте влажную смесь в сухую и взбейте вместе, пока тесто не станет однородным и не останется комочков.

5. Разогрейте сковороду с антипригарным покрытием на среднем/сильном огне и дайте ей нагреться примерно минуту.

6. Добавьте немного сливочного масла или растительного и распределите по поверхности, затем вылейте небольшие кружочки теста на сковородку.

Мини-блины, которые поместятся в школьный ланчбокс: как приготовить без проблем

7. Жарьте около минуты

8. Когда края станут выглядеть готовыми, загляните под них, чтобы убедиться, что они слегка подрумянились.

9. Переверните и готовьте еще минуту с другой стороны, а затем положите на решетку для охлаждения.

Мини-блины, которые поместятся в школьный ланчбокс: как приготовить без проблем

10. Именно в холодном виде блины лучше всего класть в ланчбокс.

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