Мини-чизбургеры, которые легко поместятся в ланчбокс: интересная идея

Все дети обожают чизбургеры. Поэтому замечательной идеей будет дать такое блюдо с собой на перекус. Но вместо классического можно сделать мини-формат – в таком виде изделие точно поместится в ланчбокс.

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Идея приготовления мини-чизбургеров для ланчбокса в школу поделилась эксперт по детскому питанию Рэйчал Стрелинг (thelunchbox.mama) на своей странице в Instagram. Это еще очень бюджетно.

Способ приготовления чизбургеров:

1. Отщипните немного говяжьего фарша.

2. Сформируйте небольшие шарики.

3. Сделайте шарик плоским, немного сдавив его.

4. Пожарьте на среднем огне несколько минут, затем переверните.

5. Немного придавите сверху и жарьте до готовности.

6. Отставьте и полностью охладите.

7. Вырежьте несколько небольших кружочков хлеба.

8. Сформируйте из хлеба и ваших пожаренных котлеток бургеры. Можно добавить немного сыра, а также любимые соусы, зелень.

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