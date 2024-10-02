Мини-чизбургеры, которые легко поместятся в ланчбокс: интересная идея
Все дети обожают чизбургеры. Поэтому замечательной идеей будет дать такое блюдо с собой на перекус. Но вместо классического можно сделать мини-формат – в таком виде изделие точно поместится в ланчбокс.
Идея приготовления мини-чизбургеров для ланчбокса в школу поделилась эксперт по детскому питанию Рэйчал Стрелинг (thelunchbox.mama) на своей странице в Instagram. Это еще очень бюджетно.
Способ приготовления чизбургеров:
1. Отщипните немного говяжьего фарша.
2. Сформируйте небольшие шарики.
3. Сделайте шарик плоским, немного сдавив его.
4. Пожарьте на среднем огне несколько минут, затем переверните.
5. Немного придавите сверху и жарьте до готовности.
6. Отставьте и полностью охладите.
7. Вырежьте несколько небольших кружочков хлеба.
8. Сформируйте из хлеба и ваших пожаренных котлеток бургеры. Можно добавить немного сыра, а также любимые соусы, зелень.
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