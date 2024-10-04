Мини-киш с лососем и брокколи из слоеного теста: точно поместится в ланчбокс

Для ланчбокса ребенку в школу очень удобно готовить еду мини-формата, чтобы она точно поместилась в емкость. На этот случай отлично подходит киш. Можно использовать обычные формочки для кексов и разложить все ингредиенты порционно. Получится не только вкусно, но и привлекательно.

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Как приготовить сытный мини-киш для детей, рассказала фудблогер Ирина Харчишина (irisha redko) в Instagram. Такое блюдо будет очень питательным для вашего ребенка.

Ингредиенты:

слоено-дрожжевое тесто – 500 г

лосось – 300 г

брокколи отварное – 100 г

сливочный сыр – 40 г

соль, перец

сливки 33% – 150 мл

яйца – 2 шт.

твердый сыр – 100 г

Способ приготовления:

1. Тесто порезать на порционные квадратики и выложить в форму для мафинов.

2. Для начинки взять лосось, отварную брокколи, сливочный сыр.

3. Все немного присолить и поперчить.

4. Для заливки смешать яйца, сливки и тертый сыр.

5. Залить ею каждый кош.

6. Запекать 30 минут при температуре 180 градусов.

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